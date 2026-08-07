Εβδομαδιαία άνοδος 1,76% στο ΧΑ - Νέα υπεραπόδοση στις τράπεζες

Σε οριακά θετικό έδαφος έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο της Αθήνας, με τους επενδυτές να τηρούν σε μεγάλο βαθμό στάση αναμονής λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών.

Σε οριακά θετικό έδαφος έκλεισε την Παρασκευή ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας, με τους επενδυτές να τηρούν σε μεγάλο βαθμό στάση αναμονής, λόγω γεωπολιτικών ανησυχιών.

Το επενδυτικό κλίμα διεθνώς συνεχίζει να επηρεάζεται από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και, παρόλο που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα είχε δηλώσει ότι η επίτευξη συμφωνίας για την επαναλειτουργία των Στενών ήταν θέμα 1-2 ημερών, ακόμη δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη συμφωνία.

Προβληματισμό προκαλούν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν σχεδιάζει να εμποδίσει τη διέλευση αμερικανικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ. Επιπλέον, Ιράν και Ομάν φέρονται να κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία για τις προτεινόμενες θαλάσσιες οδούς μέσω των Στενών του Ορμούζ, ωστόσο οι λεπτομέρειες που έγιναν γνωστές δημιούργησαν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε πράγματι να αποκατασταθεί η ομαλή ναυσιπλοΐα.

Με όσα έχουν γίνει γνωστά, η προτεινόμενη συμφωνία φαίνεται ότι θα απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και άλλες χώρες που θεωρούνται εχθρικές, ενώ θα απαιτείται η καταβολή αποζημίωσης από τις χώρες αυτές προτού επιτραπεί η διέλευση. Επιπλέον, η συμφωνία φέρεται να έχει διάρκεια δύο έως τεσσάρων μηνών, που σημαίνει ότι δεν ισοδυναμεί με πλήρη επαναλειτουργία των Στενών. Έτσι, η τιμή του Brent κινήθηκε σήμερα σταθερά πάνω από τα 81 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα, οι ευρωπαϊκές αγορές κινήθηκαν συγκρατημένα, με τον CAC στο Παρίσι να καταγράφει κέρδη περί του 0,4%, τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται περί του 0,3%, και τον DAX να διευρύνει σταδιακά έως το 1%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.615,07 μονάδες με οριακή άνοδο 0,25%, αν και ενδοσυνεδριακά βρέθηκε να υποχωρεί κάτω από τις 2.600 μονάδες. Σε επίπεδο εβδομάδας, τα συνολικά κέρδη του Γενικού Δείκτη διαμορφώθηκαν σε 1,76%.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών ενισχυμένος οριακά κατά 0,16% στις 3.039,29 μονάδες, που όμως υπεραπέδωσε σε επίπεδο εβδομάδας με συνολική άνοδο 2,51%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ ξεχώρισε ανοδικά η Eurobank, ενισχυμένη 1,44% στα 4,498 ευρώ, και ακολούθησαν οι Τρ. Κύπρου (+1,23%) και Alpha Bank (+1,04%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η CrediaBank (-2,67%), ενώ ακολούθησαν οι Optima (-1,09%), ΕΤΕ (-0,95%) και Τρ. Πειραιώς (-0,18%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,7:1 με 71 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 43 σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους.

Ο τζίρος, αισθητά μειωμένος σε σχέση με τις αμέσως προηγούμενες συνεδριάσεις, διαμορφώθηκε σε 237,6 εκατ. ευρώ. Μέσω προσυμφωνημένων συναλλαγών διακινήθηκαν 31,14 εκατ. ευρώ, ήτοι το 13,1% της συνολικής συναλλακτικής δραστηριότητας. Η κινητικότητα επικεντρώθηκε στις τράπεζες. Τη μερίδα του λέοντος είχε η Eurobank με συναλλαγές συνολικής αξίας 9,91 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων ξεχώρισε ένα πακέτο 1,51 εκατ. μετοχών αξίας 6,76 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν η Πειραιώς με 5,78 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 5,73 εκατ. ευρώ, ενώ στην Εθνική Τράπεζα διακινήθηκαν μέσω πακέτων περίπου 1,97 εκατ. ευρώ.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση τα υψηλότερα κέρδη σημείωσε ο ΟΤΕ με άνοδο 2,01% στα 19,78 ευρώ, και ακολούθησαν, πέραν των τραπεζών, οι Lamda Development (+1,59%), Allwyn (+1,50%), ΔΕΗ (+1,29%) και Coca-Cola HBC (+1,04%). Ενισχυμένες σε ποσοστό μικρότερο του 1% έκλεισαν οι Viohalco (+0,56%), Aegean (+0,41%), Motor Oil (+0,09%) και Jumbo (+0,08%).

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε ο τίτλος της Τιτάν (-1,89%). Ακολούθησαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,72%), Aktor (-1,47%), ΕΥΔΑΠ (-1,26%) και ΔΑΑ (-0,94%) και, με μικρότερες απώλειες, οι μετοχές των Cenergy (-0,78%), Metlen (-0,33%), Helleniq Energy (-0,15%) και ElvalHalcor στο (-0,13%).