Πυρόπληκτοι: Τι σημαίνουν τα «πράσινα», «κίτρινα» και «κόκκινα» σπίτια για τις αποζημιώσεις

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες 325 αυτοψίες, με περισσότερα από 7 στα 10 κτίρια να παρουσιάζουν ζημιές. Τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός κάθε ακινήτου και ποιες αποζημιώσεις ενεργοποιούνται.

Με την ολοκλήρωση των πρώτων 325 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, διαμορφώνεται πλέον η πρώτη συνολική εικόνα για την έκταση των ζημιών, αλλά και για το ποιοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να ενεργοποιήσουν τα μέτρα της κρατικής αρωγής.

Από τους ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί προκύπτει ότι σχεδόν 7 στα 10 κτίρια χαρακτηρίζονται είτε «κίτρινα» είτε «κόκκινα», γεγονός που ενεργοποιεί για τους ιδιοκτήτες τους τη διαδικασία χορήγησης αποζημιώσεων, επιδότησης προσωρινής στέγασης και στεγαστικής συνδρομής. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από τις 325 αυτοψίες που έχουν ολοκληρωθεί από κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), 119 κτίρια χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα», 118 «κόκκινα» και 88 «πράσινα», δηλαδή κατάλληλα για χρήση.

Στη Δυτική Αττική, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών, πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες, ενώ στο Ρέθυμνο ολοκληρώθηκαν 55 έλεγχοι. Οι αυτοψίες συνεχίζονται όπου υπάρχουν νέα αιτήματα ή απαιτούνται συμπληρωματικοί έλεγχοι, ώστε να ολοκληρωθεί η αποτύπωση των ζημιών και να κινηθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης.

Τι σημαίνει κάθε χαρακτηρισμός και ποιες ενισχύσεις ενεργοποιούνται

Τα πράσινα κτίρια θεωρούνται κατάλληλα για χρήση, ενδεχομένως με περιορισμένες ζημιές που δεν επηρεάζουν τη στατική τους επάρκεια.

Τα κίτρινα χαρακτηρίζονται προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Οι ιδιοκτήτες ή οι χρήστες τους μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να ενταχθούν στο πρόγραμμα επιδότησης προσωρινής στέγασης, είτε μέσω επιδότησης ενοικίου είτε μέσω επιδότησης συγκατοίκησης, ενώ παράλληλα αποκτούν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για στεγαστική συνδρομή ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές.

Τα κόκκινα κτίρια κρίνονται επικίνδυνα για χρήση και απαιτούν εκτεταμένες εργασίες ή ακόμη και ανακατασκευή. Και σε αυτή την περίπτωση ενεργοποιείται η επιδότηση προσωρινής στέγασης, ενώ οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενταχθούν στο πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής που προβλέπει κρατική ενίσχυση για την αποκατάσταση των ζημιών.

Οι άμεσες οικονομικές ενισχύσεις ξεκινούν με το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών ύψους 600 ευρώ για τις πληγείσες κύριες κατοικίες και συνεχίζονται με ενίσχυση έως 6.000 ευρώ για απλές επισκευές ή αντικατάσταση οικοσκευής. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες το ποσό μειώνεται κατά 50%.

Οι αιτήσεις για τις δύο αυτές ενισχύσεις υποβάλλονται στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενες από το Δελτίο Αυτοψίας της ΓΔΑΕΦΚ, τα έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και, όπου απαιτείται, τα σχετικά δικαιολογητικά για άτομα με αναπηρία. Η προθεσμία είναι 45 ημέρες από την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.

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Από την αυτοψία στην αποζημίωση

Για τις κατοικίες που χαρακτηρίζονται κίτρινες ή κόκκινες, προβλέπεται επιδότηση προσωρινής στέγασης μέσω ενοικίου ή συγκατοίκησης. Η επιδότηση ενοικίου ξεκινά από 300 ευρώ τον μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος, έως το ανώτατο ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως. Η επιδότηση συγκατοίκησης αντιστοιχεί στο 50% του ποσού αυτού.

Βασική προϋπόθεση είναι η κατοικία να αποτελούσε την κύρια κατοικία πριν από την πυρκαγιά, να μην μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί και ο δικαιούχος να μην διαθέτει άλλη κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χιλιομέτρων. Για τους ιδιοκτήτες η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί έως δύο χρόνια, ενώ για τους ενοικιαστές έως έξι μήνες, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

Στο επόμενο στάδιο ενεργοποιείται η στεγαστική συνδρομή για την αποκατάσταση των κτιρίων. Για τις περιπτώσεις ανακατασκευής προβλέπεται ενίσχυση 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, έως τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ για ελαφρύτερες ζημιές προβλέπεται ταχύτερη διαδικασία επισκευής χωρίς πλήρη μελέτη μηχανικού.

Ταυτόχρονα, εφαρμόζεται πλέον η διαδικασία της ενιαίας αυτοψίας, ώστε με έναν έλεγχο να καταγράφονται τόσο οι ζημιές στο κτίριο όσο και στην οικοσκευή, με στόχο να επιταχυνθεί η καταβολή των αποζημιώσεων. Επιπλέον, για τον Δήμο Μάνδρας - Ειδυλλίας έχει προβλεφθεί ενίσχυση του μηχανισμού υποδοχής και επεξεργασίας των αιτήσεων, ώστε οι διαδικασίες να ολοκληρωθούν ταχύτερα.

Πέρα από τα μέτρα για τις κατοικίες, παραμένουν σε ισχύ και τα πρόσθετα μέτρα κρατικής αρωγής που έχουν ανακοινωθεί για επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται επιχορήγηση έως το 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς, με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ ανά δικαιούχο, εξάμηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, δωδεκάμηνη αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας για τις πληγείσες επιχειρήσεις και τριετής απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται στις πυρόπληκτες περιοχές.

Παράλληλα, για το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και το Αλεποχώρι σχεδιάζεται ειδικό πρόγραμμα τουριστικού pass για την επόμενη τουριστική περίοδο, καθώς και ειδικό σχήμα My Business Support, με στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.