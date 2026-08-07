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Μπάρκιν (Fed): «Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας συμβαδίζουν με τις πρόσφατες τάσεις»

Newsroom
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Μπάρκιν (Fed): «Τα στοιχεία για την αγορά εργασίας συμβαδίζουν με τις πρόσφατες τάσεις»
Fed / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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«Όταν μιλάς με εργοδότες, οι εργοδότες εξακολουθούν να μην προσλαμβάνουν και φυσικά τα καλά νέα είναι ότι ούτε απολύουν», πρόσθεσε.

Τα πρόσφατα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ συμβαδίζουν με τις πρόσφατες τάσεις, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) του Ρίτσμοντ, Τόμας Μπάρκιν.

«Τα στοιχεία για την απασχόληση, τα οποία έδειξαν μείωση των θέσεων εργασίας και μικρή αλλαγή στο ποσοστό ανεργίας ταιριάζουν απόλυτα με τον τρόπο που βλέπω την αγορά εργασίας, δηλαδή, δεν είναι ούτε αδύναμη, ούτε υπερβολικά ισχυρή», δήλωσε ο Μπάρκιν κατά η διάρκεια παρουσίασης που διοργάνωση η Εθνική Ένωση Οικονομικών των Επιχειρήσεων.

«Όταν μιλάς με εργοδότες, οι εργοδότες εξακολουθούν να μην προσλαμβάνουν και φυσικά τα καλά νέα είναι ότι ούτε απολύουν», πρόσθεσε.

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