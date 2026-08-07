ΥΠΑΑΤ: Επιπλέον 12,5 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για την ενίσχυση της βιοασφάλειας

Πρόσθετους πόρους ύψους 12,5 εκατ. ευρώ δρομολογεί το ΥΠΑΑΤ για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και στις 13 Περιφέρειες της χώρας

Πρόσθετους πόρους ύψους 12,5 εκατ. ευρώ δρομολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από τον κίνδυνο εισόδου και διασποράς επιζωοτιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, επίκειται τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμοι πόροι για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Περιφερειών και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων πρόληψης.

Παράλληλα, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάσης Καββαδάς, με επιστολές του προς τους 13 περιφερειάρχες της χώρας ζητεί την άμεση ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας θωράκισης της ελληνικής κτηνοτροφίας.

«Η αντιμετώπιση των επιζωοτιών είναι εθνική υπόθεση και απαιτεί συντονισμό, συνεργασία, εγρήγορση και πρόληψη. Η επιδημιολογική κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή μας επιβάλλει να είμαστε διαρκώς σε αυξημένη ετοιμότητα. Για τον λόγο αυτό θωρακίζουμε και τις 13 Περιφέρειες της χώρας σύμφωνα με τις υποδείξεις τους, ενισχύοντας τόσο τα μέτρα βιοασφάλειας όσο και τους διαθέσιμους πόρους, ώστε οι αρμόδιες υπηρεσίες να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα και αποτελεσματικά. Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου, της ελληνικής κτηνοτροφίας και του εισοδήματος των παραγωγών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» τόνισε σε δήλωσή του ο υφυπουργός.

Όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση, η παρέμβαση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς η επιδημιολογική κατάσταση σε γειτονικές χώρες εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Νέα κρούσματα ζωικών νοσημάτων καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή, διατηρώντας αυξημένο τον κίνδυνο διασυνοριακής μετάδοσης.

Στις Περιφέρειες ζητείται να προχωρήσουν άμεσα σε πρόσθετα μέτρα, επιλέγοντας τον τρόπο εφαρμογής τους ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περιοχής.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού απολύμανσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Μεταξύ των μέσων που μπορούν να αξιοποιηθούν περιλαμβάνονται αψίδες απολύμανσης, απολυμαντικές τάφροι και τάπητες απολύμανσης, με στόχο τον περιορισμό της πιθανότητας μεταφοράς παθογόνων παραγόντων μέσω οχημάτων, εξοπλισμού και μετακινήσεων.

Ο σχεδιασμός έχει πανελλαδικό και προληπτικό χαρακτήρα. Τα μέτρα δεν αφορούν μόνο τις περιοχές στις οποίες έχουν ήδη καταγραφεί κρούσματα, αλλά και εκείνες που παραμένουν απαλλαγμένες από νοσήματα, καθώς ο κίνδυνος εισαγωγής επιζωοτιών από γειτονικές χώρες παραμένει αυξημένος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ