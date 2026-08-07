Επένδυση του EFA GROUP στη Fractal - Ανάπτυξη αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

Ο όμιλος τεχνολογιών διττής χρήσης EFA GROUP ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, στρατηγική επένδυση στην κυπριακή εταιρία αμυντικής τεχνολογίας Fractal Networx Ltd διευρύνοντας την παρουσία του στην Κύπρο και ενισχύοντας τη συνεργασία των αμυντικών και τεχνολογικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Ο όμιλος τεχνολογιών διττής χρήσης EFA GROUP ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή 7 Αυγούστου, στρατηγική επένδυση στην κυπριακή εταιρία αμυντικής τεχνολογίας Fractal Networx Ltd διευρύνοντας την παρουσία του στην Κύπρο και ενισχύοντας τη συνεργασία των αμυντικών και τεχνολογικών οικοσυστημάτων Ελλάδας και Κύπρου.

Όπως ανακοινώθηκε από τον όμιλο EFA GROUP, η επένδυση αποτελεί μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου στην ευρύτερη περιοχή, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό της Fractal στους τομείς του Ηλεκτρονικού Πολέμου και των συστημάτων Διοίκησης και Ελέγχου (C2) για την προστασία των Ενόπλων Δυνάμεων, των κρίσιμων υποδομών και στρατηγικών εγκαταστάσεων από συμβατικές και ασύμμετρες απειλές.

Μέσω της επένδυσης, προστίθεται στην ανακοίνωση, το EFA GROUP αποκτά πρόσβαση σε ένα ώριμο χαρτοφυλάκιο προϊόντων ιδίας ανάπτυξης της Fractal, τα οποία βρίσκονται ήδη σε επιχειρησιακή χρήση.

Λύσεις όπως η πλατφόρμα λογισμικού ORION CX και το αρθρωτό σύστημα αποτροπής και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροπορικών συστημάτων Counter UAS και ηλεκτρονικού πολέμου ALECTO EW, θα επιτρέψουν στον όμιλο να παρέχει γρηγορότερα λύσεις στις αυξανόμενες σύγχρονες απειλές παγκοσμίως, επισημάνεται στην ανακοίνωση.

«Η επένδυση στη Fractal αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην αναπτυξιακή πορεία του EFA GROUP στην Κύπρο και εντάσσεται σε έναν ευρύτερο επενδυτικό σχεδιασμό που θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα» υπογράμμισε ο δρ Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA GROUP.

Και πρόσθεσε: «Μέσα από αυτή τη συνεργασία ενισχύουμε τη γεωγραφική μας ανάπτυξη και εμπλουτίζουμε το προσωπικό μας με εξειδικευμένους μηχανικούς σε τομείς τεχνολογικής αιχμής».

«Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν ισχυρό περιφερειακό πυλώνα αμυντικής καινοτομίας στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα παράγει τεχνογνωσία, τεχνολογία και προστιθέμενη αξία με ευρωπαϊκή προοπτική» κατέληξε.

«Η συνεργασία μας με το EFAGROUP δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η Fractal να περάσει στην επόμενη φάση ανάπτυξής της» τόνισε από την πλευρά της η Έλενα Φράγκου, Μanaging Director της Fractal Networx Ltd.

«Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες και την τεχνογνωσία μας στον ηλεκτρονικό πόλεμο με τις βιομηχανικές δυνατότητες και τη διεθνή παρουσία του EFA GROUP, θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των προϊόντων μας, να διευρύνουμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες και να ανταποκριθούμε σε πιο απαιτητικές αμυντικές ανάγκες» ανέφερε η ίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ