Θεσσαλονίκη: Οι αλλαγές στις λεωφορειακές γραμμές με την επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά

Η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με ανακατανομή του διαθέσιμου στόλου, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού λεωφορείων.

Τον ανασχεδιασμό των λεωφορειακών γραμμών που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις των πολιτών στην Καλαμαριά, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ), ενόψει της έναρξης λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό.

Ο σχεδιασμός βασίζεται στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, στην ομαλή μετάβαση στο νέο δίκτυο, στην καλύτερη ισορροπία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς συγκοινωνιακού έργου, στην τροφοδότηση των σταθμών του Μετρό, στη γεωγραφική κάλυψη του Δήμου, στη διατήρηση συμπληρωματικών γραμμών κορμού και στη δημιουργία νέων συνδέσεων όπου απαιτείται.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, η αναδιάρθρωση πραγματοποιείται με ανακατανομή του διαθέσιμου στόλου, ώστε να καλυφθούν οι νέες ανάγκες χωρίς αύξηση του συνολικού αριθμού λεωφορείων και προβλέπονται οι εξής αλλαγές:

Νέα κυκλική σύνδεση 06Α - 06Β

Κεντρική αλλαγή αποτελεί η τροποποίηση της γραμμής 06 σε κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων, 06Α και 06Β, μεταξύ του Σταθμού Μετρό Νέας Ελβετίας και του Σταθμού Μετρό Μίκρας.

Η νέα γραμμή διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τη διαδρομή της υφιστάμενης 06 στην Καλαμαριά και επεκτείνει την εξυπηρέτηση προς την περιοχή της Κηφισιάς. Κατά τις ώρες αιχμής, η μέση συχνότητα των 06Α και 06Β διαμορφώνεται σε 15 έως 20 λεπτά.

Η νέα κυκλική σύνδεση δεν λειτουργεί μόνο ως τροφοδοτική γραμμή του Μετρό, αλλά δημιουργεί ένα εσωτερικό δίκτυο μετακινήσεων στην Καλαμαριά, επιτρέποντας απευθείας μετακινήσεις μεταξύ περιοχών του Δήμου, χωρίς διέλευση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπως Κηφισιά - Μίκρα και Βότση - Νέα Ελβετία.

Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση των επιβατών στους σταθμούς του Μετρό, μειώνει τις αποστάσεις πρόσβασης και συμβάλλει στην καλύτερη κατανομή της επιβατικής κίνησης. Η αξιόπιστη λεωφορειακή σύνδεση αναμένεται επίσης να περιορίσει τη χρήση Ι.Χ., την ανάγκη στάθμευσης και τη συμφόρηση γύρω από τους σταθμούς, ενώ ενισχύει την πρόσβαση σε υπηρεσίες και την τοπική αγορά και βελτιώνει την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων, όπως ηλικιωμένοι και μαθητές. Παράλληλα, συμβάλλει στη μείωση εκπομπών και θορύβου.

Νέα τοπική γραμμή 07Τ

Η υφιστάμενη γραμμή 07 μετατρέπεται σε τοπική κυκλική γραμμή 07Τ «Τοπικό Καλαμαριάς», με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής του Αγίου Ιωάννη και την ενίσχυση των συνδέσεων μεταξύ περιοχών του Δήμου, όπως ο Άγιος Ιωάννης και το Καραμπουρνάκι, μέσω της οδού Πόντου.

Νέες συνδέσεις από τον Σταθμό Μετρό Μίκρας

Παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέες λεωφορειακές γραμμές: Μ2 – Σταθμός Μετρό Μίκρα - Α.Σ. ΙΚΕΑ. Η γραμμή θα συνδέει τον Σταθμό Μετρό Μίκρας με τον Α.Σ. ΙΚΕΑ, ενισχύοντας τη σύνδεση του νέου σταθμού με έναν σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό πόλο της ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Χ3 - Σταθμός Μετρό Μίκρα - Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: Η γραμμεί θα δημιουργήσει απευθείας σύνδεση του Σταθμού Μετρό Μίκρας με το Αεροδρόμιο «Μακεδονία», μέσω της Εθνικής Αντιστάσεως και της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Διατήρηση και προσαρμογή υφιστάμενων γραμμών

Στο νέο δίκτυο διατηρούνται οι γραμμές:

05 Νέα Κρήνη – Βενιζέλου

04 Καλαμαριά – Χαριλάου

33 Άγιος Παντελεήμων – Βενιζέλου

39 Κηφισιά – Δικαστήρια

Παράλληλα, πραγματοποιούνται στοχευμένες τροποποιήσεις στις γραμμές 33 και 39, με προσαρμογές των διαδρομών τους για τη διατήρηση της εξυπηρέτησης των υφιστάμενων επιβατικών ροών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ