Πρωταθλητές της φοροδιαφυγής τα συνεργεία αυτοκινήτων - Στο 30% η παραβατικότητα το 2025

Έλεγχοι-ρεκόρ από την ΑΑΔΕ με πρόστιμα 3,1 δισ. ευρώ και εκατοντάδες «λουκέτα». Στο στόχαστρο κλάδοι υψηλού ρίσκου και αδήλωτα εισοδήματα.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η φοροδιαφυγή, παρά την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ενεργοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων. Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν εκτεταμένη παραβατικότητα, με περίπου 1 στις 3 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν το 2025 να εντοπίζεται με φορολογικές παραβάσεις. Συγκεκριμένα, το περασμένο έτος ο φοροελεγκτικός μηχανισμός πραγματοποίησε 290.000 ελέγχους και έρευνες σε όλη τη χώρα, καταλογίζοντας φόρους και πρόστιμα ύψους 3,1 δισ. ευρώ. Το ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 29,7%, αυξημένο σε σχέση με το 27,1% του 2024.

Οι πρωταθλητές της φοροδιαφυγής

Την υψηλότερη παραβατικότητα καταγράφει ο κλάδος της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, όπου περισσότερες από 6 στις 10 επιχειρήσεις εντοπίστηκαν με παραβάσεις (61%). Ακολουθούν οι χερσαίες μεταφορές και οι μεταφορές μέσω αγωγών (58,1%), οι δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης (56,2%), οι υπηρεσίες υγείας (54%) και οι λοιπές προσωπικές υπηρεσίες (50,3%).

Σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά με σημαντικά ποσοστά παραβατικότητας, κινούνται η αγροτική παραγωγή (40,8%), το χονδρικό εμπόριο (33,9%), η εστίαση (32,4%), τα καταλύματα (31,6%) και το λιανικό εμπόριο (29,3%), ενώ η βιομηχανία τροφίμων καταγράφει ποσοστό 28,8%. Οι εκτός έδρας έλεγχοι εμφανίζουν υψηλότερη παραβατικότητα (31,77%) σε σχέση με τους εντός έδρας (25,31%). Από τους συνολικά 37.493 στοχευμένους ελέγχους, οι 25.798 πραγματοποιήθηκαν εκτός έδρας.

Σε επίπεδο περιφερειών, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Δυτική Ελλάδα (39,9%), την Πελοπόννησο (39,6%) και τη Θεσσαλία (38,2%), ενώ η Δυτική Μακεδονία εμφανίζει τη χαμηλότερη επίδοση (24,9%). Παράλληλα, αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη, ενώ Πάτρα και Πειραιάς εμφανίζουν αυξημένα ποσοστά παραβατικότητας.

Λουκέτα και πρόστιμα

Οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αναστολή λειτουργίας 680 επαγγελματικών εγκαταστάσεων, ενώ επιβλήθηκαν ειδικά πρόστιμα σε 293 επιχειρήσεις. Τα περισσότερα «λουκέτα» αφορούν τον κλάδο της εστίασης (40,44%), ακολουθούμενο από τον αγροτικό τομέα (33,68%) και το λιανικό εμπόριο (9%).

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως τα κυκλώματα εικονικών τιμολογίων, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι βραχυχρόνιες μισθώσεις, το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι συναλλαγές μέσω διαδικτύου χωρίς δήλωση εισοδημάτων. Στο μικροσκόπιο βρέθηκαν επίσης πρατήρια καυσίμων, ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων, συναλλαγές με κάρτες, καθώς και δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Καραμπινάτες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Οι διασταυρώσεις στοιχείων αποκάλυψαν σοβαρές περιπτώσεις απόκρυψης φορολογητέας ύλης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται φορολογούμενοι που απέκρυψαν εισοδήματα εκατοντάδων χιλιάδων έως και εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων ή αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας.

Ειδικότερα: