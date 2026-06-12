Αραγτσί: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν»

«Πιο κοντά από ποτέ» βρίσκεται το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της χώρας, όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο.
The Islamabad Memorandum of Understanding has never been closer. Pending its finalization, the media should refrain from entering speculation about its content.
In line with our responsible and transparent approach, all details will be shared with the public in due course.
— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 12, 2026