Πολιτική | Διεθνή Νέα

Αραγτσί: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν»

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Αραγτσί: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν»
Αμπάς Αραγτσί / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του».

«Πιο κοντά από ποτέ» βρίσκεται το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της χώρας, όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σενάριο αυτοδυναμίας με «σαμαρικές» πλάτες - Το γλέντι του Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ - Οι «πασόκοι» που δεν μασούν

Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Μάιο - Στο τραπέζι η αναμόρφωση της ΕΑΣ και η «13η σύνταξη»

tags:
Ιράν
Μέση Ανατολή
ΗΠΑ
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider