Αραγτσί: «Πιο κοντά από ποτέ η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν»

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του».

«Πιο κοντά από ποτέ» βρίσκεται το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο X, όσο εκκρεμεί η ολοκλήρωσή του, «τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφεύγουν τις εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με την υπεύθυνη και διαφανή προσέγγιση της χώρας, όλες οι λεπτομέρειες θα δοθούν στη δημοσιότητα σε εύθετο χρόνο.