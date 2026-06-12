Δούκας: «Πρωτοβουλία διαλόγου» για τα Προσφυγικά της Λ. Αλεξάνδρας

Σήμερα, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, o Χάρης Δούκας κάνει λόγο για «Πρωτοβουλία διαλόγου».

Στο θέμα των Προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας επιμένει ο Χάρης Δούκας. Ο δήμαρχος Αθηναίων είχε φέρει πρόσφατα το ζήτημα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και είχε εγκριθεί ψήφισμα, σε μια επεισοδιακή στη συνέχεια συνεδρίαση, καθώς είχε διακοπεί από κατοίκους που είχαν εισβάλλει μέσα στην αίθουσα και φώναζαν συνθήματα, ώστε να μην αλλάξει η τωρινή κατάσταση στα κτίρια αυτά.

Σήμερα, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, o Χάρης Δούκας κάνει λόγο για «Πρωτοβουλία διαλόγου» και αναφέρει:

«Τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αποτελούν ένα χαρακτηρισμένο μνημείο στεγαστικού συγκροτήματος, με εξαιρετική ιστορική, κοινωνική και πολεοδομική σημασία για την Αθήνα.

Ο Δήμος Αθηναίων αναγνωρίζει πλήρως τη σημασία της αποκατάστασης των κτιρίων, της διασφάλισης της στατικής τους επάρκειας, όπως αρμόζει σε μνημεία, καθώς και της κοινωνικής αξιοποίησής τους.

Λόγω όμως της βαρύτητας του εγχειρήματος, αλλά και της άμεσης επίδρασής του στη ζωή της γειτονιάς, θεωρούμε ότι οποιαδήποτε προώθηση του σχεδιασμού δεν μπορεί να εξελίσσεται χωρίς προηγούμενη, ανοιχτή, θεσμικά οργανωμένη και ουσιαστική διαβούλευση.

Αυτό υπαγορεύει ξεκάθαρα το πρόσφατο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου μας, αλλά και η ερώτηση που κατέθεσαν χθες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 33 Ευρωβουλευτές από τους Σοσιαλιστές, τους Πράσινους και την Αριστερά.

Ειδικά για ένα τόσο κομβικό θέμα που αφορά την πόλη, δεν γίνεται να μην υπάρξει εξαντλητικός και αναλυτικός διάλογος, προκειμένου να δημιουργηθούν οι μέγιστες κοινωνικές συναινέσεις.

Γι' αυτό καλούμε την κυβέρνηση, την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για το σύνολο του σχεδιασμού (κτίρια και κοινόχρηστος χώρος) που αφορά την αξιοποίηση και ανάπλαση των Προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Καλώ και τα πολιτικά κόμματα να πάρουν σαφή και ξεκάθαρη θέση, ώστε να δοθεί διέξοδος και να μη θρηνήσουμε ανθρώπινες ζωές.

Σε μια τέτοια διαδικασία ο Δήμος Αθηναίων είναι έτοιμος να συμβάλλει ουσιαστικά, όπως αρμόζει στον θεσμικό του ρόλο».