Εβδομαδιαίες απώλειες 6% για το πετρέλαιο

Το αμερικανικό WTI κατέγραψε πτώση 3,20% στα 84,93 δολάρια/βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent, υποχώρησε κατά 3,43% στα 87,29 δολάρια/βαρέλι.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν σημαντικά την Παρασκευή, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες για επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού WTI κατέγραψαν πτώση 3,2% στα 84,88 δολάρια ανά βαρέλι. Αντίστοιχα, το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, υποχώρησε επίσης κατά 3,4% στα 87,33 δολάρια ανά βαρέλι.

Σημειώνεται ότι το πετρέλαιο σημείωσε απώλειες 6% αυτή την εβδομάδα, αν και εξακολουθούν να βρίσκονται πάνω από 20% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα που είχαν πριν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι εκτιμά πως υπάρχει πιθανότητα 80% οι ΗΠΑ και το Ιράν να υπογράψουν συμφωνία μέσα στις επόμενες ημέρες. «Δεν είναι 100% βέβαιο. Το σύστημά τους είναι πολύ περίπλοκο. Οι περισσότεροι από όσους έχουμε συνομιλήσει και οι περισσότεροι που διαθέτουν εξουσία στο εσωτερικό του συστήματός τους θέλουν να υπογράψουν αυτή τη συμφωνία, αλλά όχι όλοι».

Το πλαίσιο της συμφωνίας που περιέγραψε η κυβέρνηση Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με έγγραφο που δημοσίευσε νωρίτερα την Παρασκευή το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο φαινόταν πιο ευνοϊκό για την Τεχεράνη. Σύμφωνα με το ιρανικό έγγραφο, οι ΗΠΑ θα συμφωνούσαν να αποσύρουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από την Ισλαμική Δημοκρατία, να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό εντός 30 ημερών και να διαθέσουν 300 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση. Το Ιράν θα άνοιγε ξανά τα Στενά του Ορμούζ σε 30 ημέρες, αλλά με όρους που θα καθόριζε η ίδια η Τεχεράνη.

Ο αξιωματούχος υποστήριξε ότι οι σκληροπυρηνικοί κύκλοι στο Ιράν προσπαθούσαν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως πιο ευνοϊκή για την Τεχεράνη, προκειμένου να ικανοποιήσουν το εσωτερικό τους ακροατήριο. Από τη μεριά του ο Τραμπ διέψευσε κατηγορηματικά ότι το ιρανικό κείμενο αντανακλά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Καταλυτικό ρόλο στην πτώση των τιμών διαδραμάτισαν και οι δηλώσεις του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Μέσω ανάρτησής του στο Χ, προσπάθησε να διαλύσει τις αντικρουόμενες αναφορές που θέτουν υπό αμφισβήτηση μια συμφωνία. «Καθώς το Πακιστάν καταβάλλει εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι μια συνεχής εκστρατεία παραπληροφόρησης διεξάγεται από αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε.