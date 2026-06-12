ΥΠΑΑΤ: Στοιχεία για την πορεία επιζωοτιών, ευλογιάς αιγοπροβάτων και αφθώδους πυρετού

Την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο καταγράφουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, τα οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την πορεία της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο καταγράφουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών, τα οποία δημοσιοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η παρακολούθηση των νοσημάτων συνεχίζεται καθημερινά, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφίας, τον περιορισμό της διασποράς και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων βιοασφάλειας.

Ευλογιά αιγοπροβάτων

Η εικόνα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων παρουσιάζει σαφή αποκλιμάκωση σε σχέση με την περίοδο κορύφωσης της νόσου το φθινόπωρο του 2025.

Ωστόσο, εξακολουθούν να καταγράφονται μεμονωμένα νέα περιστατικά, γεγονός που δείχνει ότι απαιτείται συνέχιση της επιτήρησης και προσοχή από όλους τους εμπλεκόμενους.

Συνολικά, μέχρι την τελευταία επικαιροποίηση, έχουν καταγραφεί:

2.179 επιβεβαιωμένα κρούσματα,

2.690 πληγείσες εκτροφές και

489.307 θανατώσεις αιγοπροβάτων.

Στο διάστημα από τις 25 Μαΐου έως τις 7 Ιουνίου 2026 καταγράφηκαν επτά νέα κρούσματα.

Συγκεκριμένα:

3 στην Αιτωλοακαρνανία,

2 στην Αρκαδία,

1 στην Ηλεία και

1 στις Σέρρες.

Στο ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 9 πληγείσες εκτροφές και 553 θανατώσεις.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων.

Από την 1η Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο του συντονισμού με την Ελληνική Αστυνομία, έχουν πραγματοποιηθεί 65.263 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 84 παραβάσεις και έχουν γίνει 109 συλλήψεις.

Αφθώδης πυρετός στη Λέσβο

Για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο, η επιτήρηση και η δειγματοληψία στο πεδίο συνεχίζονται από τις 15 Μαρτίου 2026, οπότε ξεκίνησε η επιζωοτία, έως και 11 Ιουνίου 2026, με προτεραιότητα τον περιορισμό της νόσου.

Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία, έχουν εξεταστεί:

1.725 εκτροφές,

71.029 ζώα,

98.914 δείγματα στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς.

Από την επιτήρηση έχουν εντοπιστεί 119 κρούσματα σε 189 θετικές εκτροφές. Το ποσοστό των θετικών εκτροφών στο δείγμα της επιτήρησης διαμορφώνεται στο 10,96%, ενώ το ποσοστό των θετικών ζώων στο 4,78% (θανατωθέντα ζώα: 47.743).

Η επιτήρηση κάλυψε:

1.589 εκτροφές προβάτων,

18 εκτροφές αιγών,

21 εκτροφές βοοειδών,

97 μικτές εκτροφές.

Από τον ορολογικό έλεγχο προέκυψαν 3.392 θετικά δείγματα αίματος ζώων.

Με βάση τα ημερήσια εργαστηριακά αποτελέσματα της 11ης Ιουνίου 2026, εξετάστηκαν 43 εκτροφές, 1.636 ζώα και 2.268 δείγματα. Από αυτά, προέκυψαν 5 θετικές εκτροφές, 55 θετικά ζώα και 3 νέα κρούσματα/εστίες. Το ημερήσιο ποσοστό θετικών εκτροφών διαμορφώθηκε στο 11,63% και το ποσοστό θετικών ζώων στο 3,36%.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τονίζει ότι συνεχίζει την καθημερινή παρακολούθηση της κατάστασης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, τις Περιφέρειες, τους δήμους και τις ελεγκτικές αρχές.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας, η έγκαιρη ενημέρωση των κτηνιατρικών αρχών και η αποφυγή παράνομων μετακινήσεων ζώων, παραμένουν κρίσιμοι παράγοντες για τον περιορισμό των επιζωοτιών και την προστασία της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ