ΗΠΑ: Δικαστής ζητά να αφαιρεθεί το όνομα του Τραμπ από το Kennedy Center

Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, όμως όχι ακόμη από την ίδια την πρόσοψή του.

Ένας Αμερικανός ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε σήμερα αίτημα του Kennedy Center, το οποίο ελέγχει ο Ντόναλντ Τραμπ και το περιβάλλον του, να αναβάλει την εφαρμογή της απόφασής του να αφαιρέσει το όνομα του Ρεπουμπλικάνου προέδρου από την πρόσοψη της υψηλού κύρους αίθουσας παραστάσεων στην Ουάσινγκτον.

Το Kennedy Center αφαίρεσε τη Δευτέρα το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ από τον ιστότοπό του, όμως όχι ακόμη από την ίδια την πρόσοψή του, όπου έχουν τοποθετηθεί σκαλωσιές από σήμερα το πρωί τοπική ώρα, καθώς πλησίαζε η προθεσμία.

Αυτός ο δικαστής διέταξε την 29η Μαΐου το διοικητικό συμβούλιο να αφαιρέσει, εντός ενός διαστήματος δύο εβδομάδων, κάθε αναφορά «στον πρόεδρο Τραμπ ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέραν του προέδρου Κένεντι» από το κτίριο, από τον ιστότοπο του Kennedy Center και από οποιαδήποτε καταχώρηση.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε ανακοινώνοντας πως θα «εργαστεί με το Κογκρέσο για να του διαβιβάσει» τον έλεγχο του Kennedy Center.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού διόρισε οικεία του πρόσωπα στο διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος, πρόσθεσε τον Δεκέμβριο το όνομά του σε εκείνο του Δημοκρατικού δολοφονηθέντος προκατόχου του Τζον Φ. Κένεντι, προκειμένου να το ονομάσει "Trump Kennedy Center".

Αυτή η αλλαγή επικρίθηκε από την οικογένεια του προέδρου Κένεντι και από τη Δημοκρατική αντιπολίτευση που αμφισβήτησε τη νομιμότητά της.

Ο δικαστής ανέστειλε επίσης, μέχρι νεωτέρας, το διετές κλείσιμο του Kennedy Center, κρίνοντας ότι το διοικητικό συμβούλιο δεν τήρησε το «καθήκον επιμέλειας» του, μη λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές συνέπειες του κλεισίματος.

Εντούτοις, ενέκρινε τη συνέχιση των προγραμματισμένων επισκευών, «η ανάγκη για τις οποίες φαίνεται επείγουσα» και διευκρίνισε ότι δεν θα αντιταχθεί σε μια νέα απόφαση κλεισίματος εάν αυτή ληφθεί έπειτα από μια πιο εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των μειονεκτημάτων και των οφελών.