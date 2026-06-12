Ειδήσεις | Διεθνή

Πούτιν: Οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν την ρωσική οικονομία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Πούτιν: Οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν την ρωσική οικονομία
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: AP
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι οι επιθέσεις της Ουκρανίας πλήττουν τη ρωσική οικονομία, αλλά «όλα ανακάμπτουν γρήγορα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί εντείνοντας τον αριθμό των επιθέσεων κατά της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε επίσης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς αξιωματούχους, ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα δορυφορικό σύστημα για τον έλεγχο των μαχητικών drone, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Είπε επίσης ότι ο αριθμός των Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία υπερβαίνει τους 700.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Σενάριο αυτοδυναμίας με «σαμαρικές» πλάτες - Το γλέντι του Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ - Οι «πασόκοι» που δεν μασούν

Επιστροφές φόρων: Η ΑΑΔΕ ψάχνει χιλιάδες για να τους δώσει 191 εκατ. ευρώ

Στα 866 ευρώ η μέση σύνταξη τον Μάιο - Στο τραπέζι η αναμόρφωση της ΕΑΣ και η «13η σύνταξη»

tags:
Ρωσία
Ουκρανία
Βλαντίμιρ Πούτιν
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider