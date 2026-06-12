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Συναγερμός στο «Blue Star 2» μετά από καταγγελία για βόμβα - Σε εξέλιξη έρευνες

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Συναγερμός στο «Blue Star 2» μετά από καταγγελία για βόμβα - Σε εξέλιξη έρευνες
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Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα.

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές, ύστερα από καταγγελία για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2».

Το πλοίο, που εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τον Πειραιά προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο, κατέπλευσε στο λιμάνι του Λαυρίου προκειμένου να διενεργηθούν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από πυροτεχνουργούς του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και ειδικό σκύλο ανίχνευσης εκρηκτικών μηχανισμών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλοίο επιβαίνουν 952 επιβάτες και 98 μέλη πλήρωμα.

Παράλληλα, στο λιμάνι του Λαυρίου μεταβαίνουν κλιμάκια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΕΚΑΒ, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τη διερεύνηση της καταγγελίας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την προέλευση της απειλής, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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Πλοία
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