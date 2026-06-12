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Τραμπ: Ασήμαντη η βοήθεια των χωρών της G7 στον πόλεμο στο Ιράν - Οι ευρωπαίοι ίσως φανούν χρήσιμοι

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Τραμπ: Ασήμαντη η βοήθεια των χωρών της G7 στον πόλεμο στο Ιράν - Οι ευρωπαίοι ίσως φανούν χρήσιμοι
Ντόναλντ Τραμπ/ Πηγή Φωτό: Getty Images- Ideal Photo
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Δημοσιογράφος του ιταλικού καναλιού La7, ρώτησε τηλεφωνικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στις χώρες της G7.

Δημοσιογράφος του ιταλικού ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού La7, ρώτησε τηλεφωνικά τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αν θέλει να στείλει κάποιο μήνυμα στις χώρες της G7 και αν θεωρεί ότι στήριξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν.

«Δεν χρειαζόμασταν καμία στήριξη, τον πόλεμο τον κερδίσαμε εμείς. Η βοήθειά τους ήταν εντελώς ασήμαντη, ασήμαντη», απάντησε ο Τραμπ. Στην συνέχεια, απαντώντας σε νέα ερώτηση της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, o Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε: «οι ευρωπαίοι σύμμαχοι δεν ήταν χρήσιμοι για να επιτευχθεί ειρήνη με το Ιράν, αλλά μπορούν να βοηθήσουν πολύ μετά, στο μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Ντόναλντ Τραμπ
G7
Ιταλία
Πόλεμος
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