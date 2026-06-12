Σδούκου: «Όσα πετύχαμε στα 7 χρόνια να μην ανατραπούν»

Όσον αφορά το δίλημμα των εκλογών σημείωσε πως το βασικό ερώτημα είναι αν θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε το 2023 ή θα επιστρέψουμε στο 2015.

Στο δίλημμα των επόμενων εκλογών αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ERTnews, υπογραμμίζοντας ότι «θέλουμε την αυτοδυναμία γιατί πιστεύουμε ότι αυτό έχει ανάγκη η χώρα».

Έδωσε έμφαση δε, στο ότι η εκλογική διαδικασία θα είναι και μοναδική διαφορετικά θα χαθεί χρόνος και χρήμα και η χώρα μπορεί να εισέλθει σε αστάθεια και να μπει σε μία διαδικασία ακυβερνησίας».

Επιπλέον η κ. Σδούκου τόνισε ότι «τα τελευταία επτά χρόνια η χώρα βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης, με δημοσιονομική σταθερότητα, πλεονάσματα και μετατρέπει βήμα βήμα όλα τα παραπάνω σε συλλογική ευημερία».

Όσον αφορά το δίλημμα των εκλογών σημείωσε πως το βασικό ερώτημα είναι αν θα ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκίνησε το 2019 και συνεχίστηκε το 2023 ή θα επιστρέψουμε στο 2015. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εμπειρία, επάρκεια, γνώση των προβλημάτων, κάνει αυτοκριτική και έχει διεθνές κύρος να μας οδηγήσει στην Ελλάδα του 2030» είπε καταλήγοντας πως το βασικό είναι «όσα πετύχαμε 7 χρόνια να μην ανατραπούν».

Παράλληλα η κ. Σδούκου έκανε λόγο για ανταγωνισμό πλειοδοσίας υποσχέσεων στον οποίο επιδίδονται το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά ότι «θα πρέπει πολίτες και δημοσιογραφικός κόσμος να κρατήσουν ένα τεφτέρι και να σημειώνουν αυτά που τάζουν». Όσον αφορά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ των πολιτών κάτω των 24 ετών, η κ. Σδούκου αντέτεινε πως «εμείς κάναμε κάτι άλλο: εξασφαλίσαμε τον δημοσιονομικό χώρο και μηδενίσαμε τον φόρο για τους νέους και τον μειώσαμε στο 9% για τους άνω των 25 ετών. Είναι οριζόντιες πολιτικές, που επιτρέπουν να απολαμβάνεις τον κόπο σου και να διαθέτεις το εισόδημά σου όπως επιθυμείς, όπου και αν είσαι». Σημείωσε δε ότι «δεν έχουμε ακούσει ποτέ να λένε πώς θα παράξουμε πλούτο. Πώς θα έρθουν επενδύσεις, πώς θα δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας, πέρα από τις σχεδόν 600.000 που φτιάξαμε ως τώρα. Πρέπει να σκεφτείς πρώτα πώς θα μεγαλώσεις την «πίτα» και μετά να μοιραστεί δίκαια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ