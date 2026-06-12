Μετεγγραφές φοιτητών: Καθορίστηκαν οι αντιστοιχίες τμημάτων για το έτος 2026 - 2027

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, υπέγραψε την Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2026 - 2027.

Η απόφαση εκδόθηκε κατόπιν γνωμοδότησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και αποσκοπεί στην έγκαιρη ενημέρωση των υποψηφίων των Πανελλαδικών Εξετάσεων και των οικογενειών τους σχετικά με το πλαίσιο αντιστοιχίας που θα ισχύσει για τις μετεγγραφές κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Η έκδοση της απόφασης πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι/ες θα έχουν στη διάθεσή τους εγκαίρως όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τις ακαδημαϊκές επιλογές τους και τις δυνατότητες μετεγγραφής που προβλέπει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Νίκος Παπαϊωάννου, δήλωσε:

«Με σεβασμό στον/στην τελειόφοιτο/η μαθητή/τρια και την οικογένειά του/της θέτουμε στη διάθεση κάθε υποψηφίου/ας ένα σαφές και αξιόπιστο πλαίσιο επιλογών, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία των μηχανογραφικών δελτίων. Με ακαδημαϊκά κριτήρια και κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε., επικαιροποιούμε τις αντιστοιχίες των Τμημάτων ώστε να αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές εξελίξεις του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας. Στόχος μας είναι ένα Δημόσιο Πανεπιστήμιο ανοιχτό στις ανάγκες της κοινωνίας, με υψηλά ακαδημαϊκά πρότυπα και ίσες ευκαιρίες για όλους».

Δείτε αναλυτικά την απόφαση στη Δεξιά Στήλη «Σχετικά Αρχεία»