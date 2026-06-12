Το Υπ. Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ενέκρινε την εξαγορά της Warner Bros από την Paramount

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ομοσπονδιακή αρχή ανταγωνισμού δεν απαίτησε αλλαγές στο deal το οποίο εξέταζε τους τελευταίους μήνες.

Πράσινο φως από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έλαβε η πρόταση εξαγοράς της Paramount Skydance για την Warner Bros Discovery ύψους 110 δισ. δολαρίων, μετά την ολοκλήρωση του αντιμονοπωλιακού ελέχγου, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ομοσπονδιακή αρχή ανταγωνισμού δεν απαίτησε αλλαγές στο deal το οποίο εξέταζε τους τελευταίους μήνες.

Σημειώνεται πως μία ομάδα γενικών εισαγγελέων από διάφορες πολιτείες με επικεφαλής την Καλιφόρνια ερευνά επίσης τη συναλλαγή, η οποία θα συνδυάσει δύο από τα πέντε μεγαλύτερα κινηματογραφικά στούντιο του Χόλιγουντ.