Ευρωαγορές: Άλμα σε υψηλό δύο εβδομάδων με φόντο τη διπλωματία στη Μέση Ανατολή

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,80% στις 632,73 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 2,05% στις 6.189,90 μονάδες.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Παρασκευής με ισχυρά κέρδη, αγγίζοντας υψηλά δύο εβδομάδων, αφού άφησαν πίσω τους το τετραήμερο πτωτικό σερί της προηγούμενης περιόδου.

Οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, μετά τη δημοσιοποίηση από ιρανικό πρακτορείο ενός πλαισίου συμφωνίας που φέρεται να αφορά τον τερματισμό συγκρούσεων στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε πολύ έντονα στη διαρροή, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενο της δεν αντανακλά τα σημεία που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των δυο πλευρών.

Τα κέρδη στην ημέρα και την εβδομάδα ήρθαν επίσης κόντρα στην αύξηση επιτοκίων κατά 0,25% από την ΕΚΤ μετά από 3 χρόνια αλλά και την σημερινή προειδοποίηση του μέλους του ΔΣ και προέδρου της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ για νέο «χτύπημα» στο κόστος δανεισμού τον Ιούλιο, εάν κριθεί απαραίτητο.

Πιο αναλυτικά, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε κέρδη 1,80% στις 632,73 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 σκαρφάλωσε 2,05% στις 6.189,90 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ενισχύθηκε 1,66% στις 24.162 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ισχυροποιοήθηκε 1,83% στις 8.350 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 κατέγραψε άνοδο 1,64% στις 10.472 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο ενισχύθηκε 1,97% στις 51.497 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 πρόσθεσε 2,59% στις 18.764 μονάδες.

Στο ταμπλό, οι μετοχές των ταξιδιωτικών και ψυχαγωγικών εταιρειών ηγήθηκαν των κερδών, με τις Lufthansa και Air France σε ράλι 5,18% και 8,36% αντίστοιχα. Οι τράπεζες «πρασίνισαν», με τις Barclays και Standard Chartered να καταγράφουν άνοδο άνω του 2%.

Η Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου μετά την ομόφωνη, χωρίς επιφυλάξεις απόφαση της ΕΚΤ τόνισε πως η άνοδος του κόστους δανεισμού απαντά στο μεγάλο ενεργειακό σοκ. Η επικεφαλής της ΕΚΤ εξήγησε πως η απόφαση ήταν απλώς ένα «αρκετά προφανές» βήμα. «Δεν χρειάζεται να το χαρακτηρίσω κάπως. Η κίνηση ήταν ισχυρή σε όλα τα σενάρια» εξήγησε.