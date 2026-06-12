Ανοίγει ο δρόμος για την ένταξη Μολδαβίας και Ουκρανίας στην ΕΕ

ο θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα των κεφαλαίων των θεμελιωδών αρχών.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσαν, με ανάρτησή τους στο Χ, τη συμφωνία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της Ουκρανίας και της Μολδαβίας.

Το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο της επικείμενης Διακυβερνητικής Διάσκεψης, γεγονός που θα σηματοδοτήσει το άνοιγμα των κεφαλαίων των θεμελιωδών αρχών.

Today, the European Union took a major step forward.



All Member States agreed to open the first accession negotiations cluster with Ukraine and Moldova.



At the first Intergovernmental Conference on Monday, we will open the cluster on fundamentals; the backbone of the accession… pic.twitter.com/WSPU8CVPpg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 12, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός.

Όλα τα κράτη μέλη συμφώνησαν να ανοίξουν το πρώτο διαπραγματευτικό κεφάλαιο (cluster) των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Κατά την πρώτη Διακυβερνητική Διάσκεψη τη Δευτέρα, θα ανοίξουμε το κεφάλαιο των θεμελιωδών αρχών, τη ραχοκοκαλιά της ενταξιακής διαδικασίας.

Αυτό καλύπτει τις βασικές αξίες και αρχές πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το κράτος δικαίου έως τους ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς.

Πρόκειται για αναγνώριση της αποφασιστικότητας, του θάρρους και της σκληρής δουλειάς που έχουν επιδείξει και οι δύο χώρες στην προώθηση μεταρρυθμίσεων, ακόμη και απέναντι σε τεράστιες προκλήσεις.

Παράλληλα, αποτελεί ένα μήνυμα ότι η προσφορά της ΕΕ για ειρήνη, σταθερότητα και ευκαιρίες είναι απαράμιλλη.

Η διεύρυνση αποτελεί στρατηγική επιλογή.

Φέρνοντας τα έθνη μας πιο κοντά, ενισχύουμε την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία σε ολόκληρη την ήπειρό μας.

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, μια μεγαλύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς το κοινό μας συμφέρον.

Η διεύρυνση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ΕΕ και η καλύτερη επένδυσή μας για το κοινό μας μέλλον».