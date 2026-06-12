Ζελένσκι: Αυξάνει τους μισθούς των στρατιωτικών και επιδιώκει στρατολόγηση μαχητών από το εξωτερικό

Η κυβέρνηση Ζελένσκι είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα μελετήσει πιθανά μέτρα για την αύξηση του αριθμού του στρατιωτικού προσωπικού.

Η Ουκρανία θα αυξήσει τους μισθούς των στρατιωτικών και θα επιδιώξει να στρατολογήσει περισσότερους μαχητές από το εξωτερικό, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς ο στρατός αντιμετωπίζει έλλειψη προσωπικού έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου με τη Ρωσία.

Η κυβέρνηση Ζελένσκι είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι θα μελετήσει πιθανά μέτρα για την αύξηση του αριθμού του στρατιωτικού προσωπικού, αφού οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία έφτασαν σε αδιέξοδο.

«Συμφωνήσαμε για τον τρόπο ενίσχυσης της οικονομικής ανθεκτικότητας του αμυντικού τομέα και για περαιτέρω μεταρρύθμιση στον ουκρανικο στρατό», δήλωσε ο Ζελένσκι στην καθημερινή του ομιλία μετά τη συνάντησή του με βασικούς υπουργούς. «Το υπουργικό συμβούλιο θα εγκρίνει έναν συγκεκριμένο μηχανισμό και η κυβέρνηση αναμένεται να ξεκινήσει τις πρώτες νέες πληρωμές ήδη από τον Ιούνιο», πρόσθεσε.

Αύξηση των αμυντικών δαπανών

Η Ουκρανία εξασφάλισε δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες σε ιστορικό υψηλό των 4,4 τρισεκατομμυρίων χρίβνια (97 δισ. δολάρια) φέτος. Η εκταμίευση των κονδυλίων αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το μήνα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση θα αυξήσει τον βασικό μισθό των στρατιωτικών κατά ένα τρίτο, σε 30.000 χρίβνια (700 δολάρια).

Η κίνηση αυτή είχε ως στόχο να ευθυγραμμιστεί με τον μέσο μηνιαίο μισθό της χώρας, ο οποίος αυξήθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια του πολέμου λόγω έλλειψης προσωπικού, σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές και οικονομολόγους.

Οι στρατιώτες του πεζικού που πολεμούν στην πρώτη γραμμή θα λαμβάνουν μέσο μηνιαίο μισθό 300.000 χρίβνια (περίπου 7.000 δολάρια), από περίπου 100.000 έως 150.000 χρίβνια που λαμβάνουν σήμερα.

Θα τους προσφερθεί επίσης ένας νέος τύπος σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας 10, 14 ή 24 μηνών για καθήκοντα μάχης.

Το Κίεβο επιθυμεί επίσης να στρατολογήσει περισσότερους ξένους μαχητές. «Έχω δώσει εντολή να δημιουργηθούν σημαντικά περισσότερες ευκαιρίες για τη στρατολόγηση ξένων εθελοντών στον ουκρανικό στρατό, και θα υπάρχουν περισσότερα κανάλια στρατολόγησης προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις ουκρανικών στρατιωτικών εκδόσεων, περίπου 10.000 ξένοι εθελοντές από περισσότερες από 70 χώρες έχουν ενταχθεί στον ουκρανικό στρατό από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ