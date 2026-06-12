Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters: Τι προβλέπει η συμφωνία με το Ιράν

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στο πλαίσιο της συμφωνίας το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών.

Ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η συμφωνία με το Ιράν επιτυγχάνει βασικούς στρατηγικούς στόχους της Ουάσινγκτον και εκτίμησε ότι «βρίσκεται σε καλό σημείο».

«Η διαπραγματευτική ομάδα μας έχει φέρει σε πολύ καλή θέση, αλλά θα δούμε, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στον τερματισμό, ωστόσο είμαστε πολύ κοντά», δήλωσε μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σημείωσε πως η συμφωνία είναι ευρύτερη και περιλαμβάνει «το Λίβανο, το Ιράν, τις χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ» ενώ έδωσε «80 με 85% πιθανότητα να υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν μέσα στις επόμενες ημέρες».

Όσον αφορά πιθανές επιφυλάξεις από την ιρανική πλευρά, ο αξιωματούχος εκτίμησε ότι αυτές είναι μάλλον ελάχιστες, κρίνοντας ότι υπάρχει «ευρεία συναίνεση» υπέρ της συμφωνίας στην Τεχεράνη, και στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης, τόσο μεταξύ των «σκληροπυρηνικών» όσο και των «πολιτικών αρχών».

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, στο πλαίσιο της συμφωνίας το Στενό του Ορμούζ θα ανοίξει εκ νέου, ενώ οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, βάσει των όρων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Επιπλέον, το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα καταστραφεί επιτόπου και στη συνέχεια θα μεταφερθεί εκτός της χώρας. Οι όροι περιλαμβάνουν επίσης καθεστώς επιθεωρήσεων, για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της συμφωνίας.

Το Ιράν, εφόσον συμμορφωθεί, θα απαλλαγεί από τις οικονομικές πιέσεις, μεταξύ άλλων με το «ξεπάγωμα» των περιουσιακών του στοιχείων και την άρση των κυρώσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

«Οι Ιρανοί δεν λαμβάνουν τίποτα με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας ή με την ίδια τη διαπραγμάτευση», τόνισε. «Ανταμείβονται οικονομικά για τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία. Επομένως, αν παραδώσουν το πυρηνικό υλικό όπως υποσχέθηκαν, θα λάβουν κάτι. Αν αποσυναρμολογήσουν το πυρηνικό τους πρόγραμμα ή τις πυρηνικές τους εγκαταστάσεις, θα πάρουν κάτι άλλο» πρόσθεσε.

Πρωθυπουργός Πακιστάν: «Το τελικό κείμενο της συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν έχει οριστικοποιηθεί»

Άλλωστε, ο ίδιος ο πρωθυπουργός του Πακιστάν που έχει αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή στην επίλυση της σύγκρουσης, γνωστοποίησε νωρίτερα πως το τελικό κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έχει πλέον οριστικοποιηθεί.

Σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι «το Ισλαμαμπάντ συνεργάζεται στενά τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με το Ιράν, προκειμένου να οριστικοποιηθούν τα επόμενα βήματα».

«Καθώς το Πακιστάν καταβάλλει εντατικές διαμεσολαβητικές προσπάθειες, έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι μια συνεχής εκστρατεία παραπληροφόρησης διεξάγεται από αυτούς που θέλουν να υπονομεύσουν την ειρηνευτική συμφωνία», πρόσθεσε.

Νωρίτερα, ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί γνωστοποίησε ότι το «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ» βρίσκεται «πιο κοντά από ποτέ».