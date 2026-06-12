Χρυσός: Δεύτερη διαδοχική εβδομαδιαία πτώση ενόψει της συνεδρίασης της Fed

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε στα 4.216,64 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 2,7%.

Ο χρυσός κατέγραψε απώλειες για δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία, καθώς οι προσδοκίες για διατήρηση των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στο πολύτιμο μέταλλο ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) την επόμενη εβδομάδα.

Η τιμή spot του χρυσού διαμορφώθηκε στα 4.225,17 δολάρια ανά ουγγιά, καταγράφοντας εβδομαδιαία πτώση 2,3%. Αντίθετα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού των ΗΠΑ ενισχύθηκαν κατά 3% στα 4.238,8 δολάρια ανά ουγγιά.

«Πιστεύω ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει για αρκετό διάστημα, ακόμη και αν οι τιμές του πετρελαίου υποχωρήσουν. Έχουμε ξανακούσει αυτή την ιστορία στο παρελθόν και υπάρχει ένας βαθμός σκεπτικισμού», δήλωσε ο Peter Grant, αντιπρόεδρος και επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετάλλων της Zaner Metals.

Ο χρυσός βρίσκεται υπό πίεση από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από τις τιμές της ενέργειας θα αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Παρότι ο χρυσός θεωρείται αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, τα υψηλότερα επιτόκια τείνουν να περιορίζουν την ελκυστικότητά του.

Σύμφωνα με το εργαλείο CME FedWatch, οι αγορές εκτιμούν ότι η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο αγγίζει το 57%.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν αυτή την εβδομάδα έδειξαν ότι οι τιμές παραγωγού στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Μάιο, ενώ ο δείκτης τιμών καταναλωτή ξεπέρασε το 4%.

Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της Fed στις 16-17 Ιουνίου, την πρώτη υπό την προεδρία του Κέβιν Γουόρς, με την αγορά να αναμένει ότι η κεντρική τράπεζα θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

Η UBS αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις της για τον χρυσό, προειδοποιώντας ότι η καθυστέρηση στις μειώσεις επιτοκίων από τη Fed ενδέχεται να οδηγήσει την τιμή του μετάλλου προς το εύρος των 3.850-4.000 δολαρίων ανά ουγγιά βραχυπρόθεσμα.

Στα υπόλοιπα μέταλλα το ασήμι ενισχύθηκε κατά 1,2% στα 68,14 δολάρια ανά ουγγιά και το παλλάδιο σημείωσε άνοδο 0,7% στα 1.281,04 δολάρια, με τα δύο μέταλλα να καταγράφουν κέρδη σε επίπεδο εβδομάδας. Η τιμή της πλατίνας υποχώρησε κατά 0,8% στα 1.706,90 δολάρια και έκλεισε σε αρνητικό έδαφος στην εβδομάδα.