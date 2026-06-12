Αραγτσί: «Η συμφωνία με τις ΗΠΑ δεν έχει υπογραφεί ακόμη, μπορεί να γίνουν αλλαγές»

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα πραγματοποιηθούν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ότι το μνημόνιο κατανόησης (MoU) μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη υπογραφεί, επισημαίνοντας ότι μπορεί να γίνουν αλλαγές.

Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες για τα πυρηνικά θα πραγματοποιηθούν μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο και δεν θα προχωρήσουν εκτός αν εφαρμοστεί η προτεινόμενη προσωρινή συμφωνία, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Δήλωσε πως το πρωτόκολλο της συμφωνίας θα υπογραφεί εξ αποστάσεως μόλις οριστικοποιηθεί ενδεχομένως και μέσα στις επόμενες ημέρες.

«Μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεών μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αρχικά ψηφιακά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υπογράψει από απόσταση. Κατόπιν, θα ανακοινωθεί ότι το εν λόγω πρωτόκολλο της συμφωνίας υπογράφηκε και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη», διευκρίνισε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας όταν ρωτήθηκε από την κρατική ιρανική τηλεόραση. «Αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα τις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος», πρόσθεσε.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η προσωρινή συμφωνία θα περιλαμβάνει την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ και τον τερματισμό των συγκρούσεων σε πολλαπλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου.

«Το Ισραήλ προσπαθεί να εκτροχιάσει τη συμφωνία»

Επιπλέον, ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «εκτροχιάσει» μια πιθανή συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η οποία ανακοινώθηκε ότι επίκειται από τους βασικούς εμπλεκόμενους παράγοντες.

«Η συμφωνία αυτή έχει εχθρούς, με πρώτο το σιωνιστικό καθεστώς, το οποίο ψάχνει προσχήματα για να την εκτροχιάσει», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμπάς Αραγτσί είχε δηλώσει ότι μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τερματισμό του πολέμου «δεν ήταν ποτέ τόσο κοντά».