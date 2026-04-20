Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 3 φορολογούμενους πέρασε την πύλη της ΑΑΔΕ

Τι δείχνει η ακτινογραφία των δηλώσεων - κερδισμένοι και χαμένοι των εκκαθαριστικών. Τι ισχύει για δόσεις, εκπτώσεις και τροποποιητικές δηλώσεις

Ένας στους τρεις φορολογούμενους έχει ήδη υποβάλει τη φορολογική του δήλωση, καθώς μετά και την αυτόματη οριστικοποίηση 889.036 προεκκαθαρισμένων δηλώσεων από την ΑΑΔΕ, ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τα 2,3 εκατ. σε σύνολο περίπου 6,9 εκατ. δηλώσεων.

Τα στοιχεία από την εκκαθάριση των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί αποτυπώνουν ότι περισσότεροι από επτά στους δέκα φορολογούμενους είτε δεν πληρώνουν φόρο είτε δικαιούνται επιστροφή για τα εισοδήματα του 2025. Αντίθετα, μία στις τέσσερις δηλώσεις είναι χρεωστική, με τον μέσο πρόσθετο φόρο να διαμορφώνεται κοντά στα 1.000 ευρώ,

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα φορολογούμενους που έχουν ήδη υποβάλει δήλωση δικαιούνται επιστροφή φόρου, με το μέσο ποσό να ανέρχεται στα 222 ευρώ, ενώ το 38,4% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς καμία επιβάρυνση ή όφελος.

Επιστροφές με γρήγορες διαδικασίες

Ήδη, 319.592 φορολογούμενοι έχουν δει τα ποσά των επιστροφών στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, με την ΑΑΔΕ να έχει καταβάλει συνολικά 65,81 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, για 126.976 φορολογούμενους έχουν πραγματοποιηθεί συμψηφισμοί οφειλών με επιστροφές φόρου, συνολικού ύψους 28,8 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές για όσους έχουν πιστωτικό εκκαθαριστικό πραγματοποιούνται με ταχύτατες διαδικασίες. Φορολογούμενοι χωρίς οφειλές ή δεσμεύσεις ενημερότητας λαμβάνουν τα χρήματα εντός μίας εβδομάδας από την υποβολή της δήλωσης. Αντίθετα, σε περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε συμψηφισμό. Οι διαδικασίες αυτές διενεργούνται κεντρικά σε εβδομαδιαία βάση, ενώ όπου δεν είναι εφικτό, αναλαμβάνουν οι Δ.Ο.Υ. ή το ΚΕΒΕΙΣ χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της επιστροφής είναι η ορθή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ στη ψηφιακή πύλη myAADE. Παράλληλα, οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με επιστροφές που υφίστανται ή θα προκύψουν έως τις 31 Ιουλίου 2026. Σε περιπτώσεις πλήρους εξόφλησης μέσω συμψηφισμού, διατηρείται η έκπτωση 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Φόρος, εκπτώσεις και δόσεις

Το 24% των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα είναι χρεωστικές, με το συνολικό ποσό φόρου να φθάνει τα 545 εκατ. ευρώ. Η εξόφληση του φόρου μπορεί να γίνει είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις είτε εφάπαξ με έκπτωση. Η πρώτη δόση πρέπει να καταβληθεί έως τις 31 Ιουλίου 2026 και οι υπόλοιπες επτά έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Για εφάπαξ εξόφληση έως τις 31 Ιουλίου 2026 προβλέπεται έκπτωση 4% για δηλώσεις έως 15 Μαΐου, 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου, δημιουργώντας κίνητρο για ταχύτερη υποβολή.

Τι ισχύει για τροποποιητικές δηλώσεις

Σε περίπτωση εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης που οδηγεί σε επιπλέον φόρο, ο φορολογούμενος μπορεί να εξοφλήσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως τις 31 Ιουλίου 2026 και να επωφεληθεί από διπλή κλιμάκωση εκπτώσεων. Συγκεκριμένα, για το αρχικό ποσό ισχύει η έκπτωση του χρόνου υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για τον πρόσθετο φόρο εφαρμόζεται η έκπτωση που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.