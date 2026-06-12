Η Κίνα εκπαίδευσε Ρώσους στρατιώτες πριν πολεμήσουν στην Ουκρανία, επιβεβαιώνει η ΕΕ

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είχε πράγματι εκπαιδεύσει εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες.

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε σήμερα ότι η Κίνα είχε πράγματι εκπαιδεύσει εκατοντάδες Ρώσους στρατιώτες, ιδίως στη χρήση drones, πριν ορισμένοι από αυτούς πολεμήσουν στην Ουκρανία.

«Η εκπαίδευση Ρώσων στρατιωτών από τους Κινέζους επιβεβαιώθηκε από τις υπηρεσίες μας», δήλωσε υπό την προϋπόθεση της ανωνυμίας επιβεβαιώνοντας σχετικά δημοσιεύματα του Τύπου. Στην εκπαίδευση, η οποία έγινε σε διάφορα μέρη της Κίνας, συμμετείχαν «εκατοντάδες» Ρώσοι στρατιώτες, εκ των οποίων «ορισμένοι» στάλθηκαν στη συνέχεια στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Die Welt, η οποία δεν κατονομάζει τις ευρωπαϊκές μυστικές υπηρεσίες που βρίσκονται πίσω από αυτές τις αποκαλύψεις, αρκετές εκατοντάδες Ρώσοι στρατιώτες συμμετείχαν στα τέλη του 2025, σε έξι διαφορετικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Κίνα, σε προγράμματα εκπαίδευσης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού.

«Αυτές αφορούσαν τη «χρήση μη επανδρωμένων συστημάτων, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα κατά των drones καθώς και σύγχρονες προσομοιώσεις μάχης», συνεχίζει η εφημερίδα.

Οι συμμετέχοντες ήταν διαφόρων βαθμών και διαφορετικών γενεών. Ορισμένοι ήταν μέλη της Rubicon, μιας ρωσικής επίλεκτης μονάδας που ειδικεύεται στα drones.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, δεκάδες από αυτούς συμμετείχαν στις αρχές του 2026 σε μάχες στην Ουκρανία, μερικοί από τους οποίους σε διοικητικές θέσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα Die Welt.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ