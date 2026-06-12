Ντεμπούτο της SpaceX στη Wall Street

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η SpaceX εμφανίζει συνολικές ζημίες 41,3 δισ. δολαρίων από την ίδρυσή της το 2002, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια.

Η μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά (IPO) πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Wall Street με την έναρξη διαπραγμάτευσης της μετοχής της SpaceX με το σήμα SPCX.

Ο ιδρυτής και CEO της SpaceX, Έλον Μασκ, συμμετείχε στην τελετή για το ντεμπούτο της SpaceX από το Τέξας, ενώ η πρόεδρος και COO Γκουίννε Σότγουελ, χτύπησε το «καμπανάκι» της συνεδρίασης από τη Νέα Υόρκη, μεταδίδει το CNBC.

Σύμφωνα με την κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, η εταιρεία άντλησε 75 δισ. δολάρια διαθέτοντας 555,6 εκατ. μετοχές στην τιμή των 135 δολαρίων. Ωστόσο, αναμένεται να ξεκινήσει τις συναλλαγές της στο χρηματιστήριο Nasdaq στα 150 δολάρια ανά μετοχή, σημαντικά υψηλότερα από την αρχική τιμή προσφοράς. Η συνολική αποτίμηση διαμορφώνεται στα 1,77 τρισ. δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει ως την έβδομη πιο πολύτιμη εταιρεία στις ΗΠΑ, ξεπερνώντας ακόμη και την Tesla.

Ο ίδιος ο Μασκ, σε δηλώσεις του σε live μετάδοση της JPMorgan Chase πριν την εισαγωγή, υποστήριξε ότι η SpaceX είναι θετική σε ταμειακές ροές από το 2015 και η δημόσια εγγραφή θα χρηματοδοτήσει «μία σημαντική φάση ανάπτυξης». Στα σχέδιά του, περιλαμβάνεται η ανάπτυξη ενός δικτύου 100.000 δορυφόρων καθώς και η δημιουργία υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών.

«Η SpaceX θέλει να μπορέσει να σας μεταφέρει στη Σελήνη, στον Άρη και τελικά ακόμα πιο μακριά και είμαι πεπεισμένος πως μαζί με την απίστευτη ομάδα που διαθέτουμε, θα το καταφέρουμε για εσάς» δήλωσε ο Μασκ, από την έδρα της εταιρείας, στο Στάρμπεϊς (Τέξας).

Ο Μασκ, ο οποίος αναμένεται να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο χάρη στο συνολικό του μερίδιο στις εταιρείες SpaceX και Tesla, ίδρυσε την εταιρεία ως κατασκευαστή επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων, αλλά το μόνο κερδοφόρο τμήμα της επιχείρησης σήμερα είναι ο τομέας δορυφορικού διαδικτύου Starlink. Τον Φεβρουάριο του 2026, η SpaceX εξαγόρασε την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI του Μασκ και έφερε στην SpaceX υποδομές data centers, μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης και το κοινωνικό δίκτυο X.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η SpaceX εμφανίζει συνολικές ζημίες 41,3 δισ. δολαρίων από την ίδρυσή της το 2002, παρά τη ραγδαία ανάπτυξή της τα τελευταία χρόνια.