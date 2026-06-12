Η SpaceX «εκτόξευσε» τη Wall Street - Κέρδη στην εβδομάδα

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρέθηκε υψηλότερα κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow σημείωσαν άνοδο 0,7%.

Με θετικά πρόσημα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές της Παρασκευής στη Wall Street μετά το εντυπωσιακό ντεμπούτο της SpaceX που ενίσχυσε το επενδυτικό κλίμα, ενώ οι αγορές παρακολουθούσαν με αισιοδοξία τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ελπίζοντας στην επίτευξη μιας συμφωνίας.

Ειδικότερα, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύθηκε 0,7% στις 51.202 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 πρόσθεσε 0,5% στις 7.431 μονάδες. Ο τεχνολογικός Nasdaq κατέγραψε άνοδο 0,31% στις 25.888 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο S&P 500 βρέθηκε υψηλότερα κατά 0,6%, ενώ ο Nasdaq και ο Dow σημείωσαν άνοδο 0,7%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της SpaceX έκλεισε με άνοδο 19,22% στην πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της. Η τιμή ανά μετοχή διαμορφώθηκε στα 150 δολάρια, πάνω από τα 135 δολάρια που είχαν τεθεί αρχικά στην IPO.

Ο τεχνολογικός κλάδος παρουσίασε μικτή εικόνα κατά τη συνεδρίαση, αν και το προηγούμενο διάστημα είχε ενισχυθεί σημαντικά λόγω των προσδοκιών για την πολυαναμενόμενη IPO της SpaceX, η οποία θεωρείται επίσης έμμεσος δείκτης της επενδυτικής όρεξης για την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς διαθέτει ως θυγατρική την xAI.

Η μετοχή της Nvidia έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη, ενώ οι Advanced Micro Devices και Alphabet κατέγραψαν κέρδη 4% και 1% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι Broadcom και Palantir Technologies σημείωσαν πτώση όπως και οι Amazon και Microsoft.

«Κατά την άποψή μου, το επενδυτικό αφήγημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και ισχυρότερο», δήλωσε ο Τζεφ Κίλμπουργκ, διευθύνων σύμβουλος της KKM Financial. «Τίποτα δεν κινείται σε ευθεία γραμμή και έχουμε δει ορισμένες αναταράξεις στον Nasdaq, πιθανώς περισσότερο λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων παρά εξαιτίας της εισαγωγής της SpaceX. Ωστόσο, πιστεύω ότι η ηγετική θέση των "Magnificent Seven" θα διατηρηθεί», πρόσθεσε.

Ενδοσυνεδριακά, οι δείκτες βρέθηκαν σε αρνητικό έδαφος καθώς η διαρροή ενός πλαισίου σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν από την Τεχεράνη προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε ανάρτησή του υπογράμμισε πως όσα δημοσιεύθηκαν δεν αντιπροσωπεύουν όσα έχουν «κλειδώσει». Ωστόσο στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν δήλωσε ότι «το τελικό κείμενο της συμφωνίας έχει οριστικοποιηθεί» επιστρέφοντας τους δείκτες στα «πράσινα».