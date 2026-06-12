Θα γίνει τρισεκατομμυριούχος ο Έλον Μασκ;

Αν ο Μασκ ξόδευε 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα 2.740 χρόνια για να σπαταλήσει 1 τρισ. δολάρια.

Όταν η SpaceX κάνει το ντεμπούτο της στη Wall Street σήμερα, ο Έλον Μασκ αναμένεται να μπει στα βιβλία της ιστορίας ως ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο. Κατέχοντας ήδη το στέμμα του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο 55χρονος αριθμεί περιουσία περίπου 696 δισ. δολαρίων πριν η SpaceX ανακοινώσει την ιστορική IPO της την Πέμπτη, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg.

Ωστόσο, το 42% των μετοχών του στην εταιρεία πυραύλων και τεχνητής νοημοσύνης θα τον οδηγήσει σε αχαρτογράφητα νερά πλούτου. Η SpaceX θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται με αποτίμηση 1,77 τρισ. δολαρίων όταν κάνει το ντεμπούτο της στο χρηματιστήριο Nasdaq, πουλώντας 555,6 εκατ. μετοχές προς 135 δολάρια η καθεμία. Οι εκτιμήσεις για την αξία του μεριδίου του Μασκ κυμαίνονται από 743 δισ. δολάρια έως 866,5 δισ. δολάρια.

Αν όλα πάνε καλά, ο Μασκ, ο οποίος ηγείται επίσης της Tesla, θα εδραιώσει επίσημα την ιδιότητά του ως τρισεκατομμυριούχος πριν κλείσουν οι αγορές την Παρασκευή. Το 1 τρισ. δολάρια είναι ένας αριθμός τόσο μεγάλος που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης. Αν ο Μασκ ξόδευε 1 εκατ. δολάρια κάθε μέρα, θα χρειαζόταν ακόμα 2.740 χρόνια για να σπαταλήσει 1 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με το Oxfam.

Μάλιστα, θα είναι πάνω από τρεις φορές πλουσιότερος από τον συνιδρυτή της Google, Λάρι Πέιτζ, ο οποίος είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg, με περιουσία 304 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, θα έχει στην κατοχή του μεγαλύτερο μερίδιο της οικονομίας των ΗΠΑ από τους μεγιστάνες του 19ου αιώνα που εγκαινίασαν τη βιομηχανική εποχή. Ως τρισεκατομμυριούχος, ο Μασκ θα είχε αξία περίπου 3% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Ο πρώτος Αμερικανός πολυεκατομμυριούχος Τζον Τζέικομπ Άστορ, είχε περιουσία μεταξύ 20 και 30 εκατ. δολαρίων, ή περίπου 1% του ΑΕΠ των ΗΠΑ, όταν πέθανε το 1848. Λίγες δεκαετίες αργότερα, ο μεγιστάνας του χάλυβα Άντριου Καρνέγκι συγκέντρωσε μια περιουσία περίπου 380 εκατ. δολαρίων, ποσό που ισοδυναμούσε με περίπου 0,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ κατά τον θάνατό του το 1919. Ο γίγαντας του πετρελαίου Τζον Ντ. Ροκφέλερ είχε περιουσία 1,5% του ΑΕΠ των ΗΠΑ όταν πέθανε το 1937 με πλούτο 1,4 δισ. δολαρίων.