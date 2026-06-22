Απώλειες για το πετρέλαιο μετά το deal ΗΠΑ - Ιράν

Το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρεί 1,95% στα 79 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό Western Texas Intermediate χάνει 0,26% στα 76,40 δολάρια το βαρέλι.

Πιέσεις δέχεται το πετρέλαιο τη Δευτέρα μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία, που μετρίασε τις ανησυχίες για έλλειψη εφοδιασμού με αργό στις παγκόσμιες αγορές. Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο Brent υποχωρεί 1,95% στα 79 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό Western Texas Intermediate χάνει 0,26% στα 76,40 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του «μαύρου χρυσού» είχαν σκαρφαλώσει στα 82,30 δολάρια στην αρχή των συναλλαγών, τροφοδοτούμενες από το ανώμαλο ξεκίνημα των συνομιλιών με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη του πολέμου κατά του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη. «Η πτώση οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των προοπτικών για μια διπλωματική πρόοδο, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες ότι οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα χαλαρώσουν», τόνισε η Σουγκάντα Σακντέβα, ιδρύτρια της SS WealthStreet.

Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι, προεξέχοντος του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο συνομιλιών τους στην Ελβετία βάσει των όρων του μνημονίου συνεννόησης που επιτεύχθηκε την περασμένη εβδομάδα για την παράταση της εύθραυστης εκεχειρίας από τον Απρίλιο για τουλάχιστον άλλες 60 ημέρες, σύμωνα με το Reuters.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ τόνισε πως η Τεχεράνη έχει εξασφαλίσει απαλλαγές για τις εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών, την αποδέσμευση ορισμένων παγωμένων assets και την έναρξη ενός σχεδίου ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για την Ισλαμική Δημοκρατία. «Μια τέτοια εξέλιξη θα επέτρεπε την επιστροφή 1,5 εκατ. βαρελιών ιρανικού αργού ημερησίως στις διεθνείς αγορές, βελτιώνοντας σημαντικά την παγκόσμια διαθεσιμότητα ενώ η ζήτηση παραμένει μέτρια», πρόσθεσε η επικεφαλής της ερευνητικής εταιρείας με έδρα το Νέο Δελχί.

Πριν από τις συνομιλίες, ο αριθμός των πλοίων που πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ μειώθηκε απότομα την Κυριακή, αφού το Ιράν ανακοίνωσε ότι είχε κλείσει ξανά την πλωτή οδό, επικαλούμενο παραβιάσεις της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο σκότωσαν τουλάχιστον 20 ανθρώπους το Σάββατο, μία ημέρα μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας με τη Χεζμπολάχ, με στόχο την αναχαίτιση μηνών κλιμάκωσης των εντάσεων.

«Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η μετάβαση προς μια πιο μόνιμη συμφωνία θα είναι δύσκολη, με πολύ πραγματικούς κινδύνους αναζωπύρωσης των εχθροπραξιών κατά τη διάρκεια της 60ήμερης εκεχειρίας», ανέφεραν οι αναλυτές της ING ενώ οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν περισσότερο από 8% την περασμένη εβδομάδα με ελπίδες για περισσότερη προσφορά από την απελευθέρωση φορτίων που έχουν εγκλωβιστεί στον Κόλπο και την πιθανή άρση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο.