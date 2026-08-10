Ρωσία: Το Ανώτατο Δικαστήριο απαγόρευσε σε αντιπολιτευόμενο κόμμα τη συμμετοχή στις εκλογές

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο ζήτησε τον αποκλεισμό του Γιάμπλακο από τις εκλογές.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας απαγόρευσε τη συμμετοχή του κόμματος «Γιάμπλακο» («Μήλο») στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου. Το αντιπολιτευόμενο φιλελεύθερο κόμμα είναι το μοναδικό που έχει ταχθεί κατά της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Θα ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης. Φίλοι, ας μην απελπιζόμαστε», αναφέρει δελτίο Τύπου του κόμματος.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της προσφυγής του μικρού εθνικιστικού κόμματος «Ρόντινα» («Πατρίδα»), το οποίο ζήτησε τον αποκλεισμό του Γιάμπλακο από τις εκλογές. Το Ρόντινα υποστήριξε ότι το Γιάμπλακο είχε λάβει υποστήριξη από αδήλωτες πηγές, ορισμένες εκ των οποίων από τη Δύση.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηγέτης του Γιάμπλακο, Νικολάι Ριμπακόφ, δήλωσε πως οι κατηγορίες είναι αβάσιμες και έκανε λόγο για «αντισυνταγματική επίθεση στην ελευθερία της σκέψης» από πολιτικούς του αντιπάλους.

Μερικές εκατοντάδες υποστηρικτές του Γιάμπλακο, κυρίως νέοι σε ηλικία, παρακολούθησαν τη διαδικασία. Ορισμένοι εξ αυτών κρατούσαν μήλα, για να δείξουν την υποστήριξή τους στο κόμμα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ