Σε κατάσταση ξηρασίας τα 3/4 της Αγγλίας - Περιορισμοί στο νερό για 27 εκατ. ανθρώπους

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας (71,3%) βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της Αγγλίας (71,3%) βρίσκονται αντιμέτωπα με συνθήκες ξηρασίας, ανακοίνωσε σήμερα η βρετανική υπηρεσία Περιβάλλοντος, σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την 29η Ιουλίου, όταν η ίδια υπηρεσία είχε αναφέρει πως το 50% και πλέον της Αγγλίας, γνωστής για το υγρό κλίμα της, βρισκόταν σε κατάσταση ξηρασίας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, και άλλες περιοχές επίσης πλήττονται, με το σύνολο της περιοχής που έχει επηρεαστεί να περιλαμβάνει περίπου 45 εκατομμύρια ανθρώπους, ήτοι το 80% του πληθυσμού της Αγγλίας.

Περισσότεροι από 27 εκατομμύρια άνθρωποι υπόκεινται πλέον σε περιορισμούς χρήσης νερού.

Η Αγγλία κατέγραψε τον ξηρότερο μήνα Ιούλιο στα χρονικά, με τις βροχοπτώσεις να κυμαίνονται από μόλις 1% του αναμενόμενου μέσου όρου στη νοτιοανατολική Αγγλία έως 26% στη βορειοδυτική Αγγλία.

Σε ορισμένες περιοχές όπως στη νήσο Ουάιτ, στον νότο, δεν έχει βρέξει εδώ και 59 ημέρες.

Η ξηρασία «επιδεινώνεται ραγδαία λόγω τόσο του χαμηλού επιπέδου βροχόπτωσης όσο και των υψηλότερων θερμοκρασιών», σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία σημειώνει πως έντονη ζέστη, με τον υδράργυρο να φθάνει τους 35 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται εκ νέου στα μέσα της εβδομάδας, σε ορισμένες περιοχές της Αγγλίας.

«Έχουμε ανάγκη από τη βοήθεια όλων για να ελαττώσουμε λίγο την κατανάλωση νερού προκειμένου να διασφαλίσουμε πως τα τωρινά αποθέματά μας θα διαρκέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο», δήλωσε ο Τόρι Γκρέιλινγκ, πρόεδρος της εθνικής Ομάδας για την Ξηρασία.

«Κάθε σταγόνα που εξοικονομείται είναι μια επιπλέον σταγόνα για τους αγρότες, την πανίδα και τους ποταμούς», υπογράμμισε.

Οι συνθήκες ξηρασίας και οι υψηλές θερμοκρασίες προκαλούν ή επίσης τροφοδοτούν πυρκαγιές. Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες αναπτύχθηκαν σήμερα για να θέσουν υπό έλεγχο μια φωτιά στο Νιου Φόρεστ, στη νότια Αγγλία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ