Δεύτερη εβδομάδα απωλειών για το πετρέλαιο - Πτώση 8%

Την Παρασκευή το Brent ενισχύθηκε 0,66% στα 80,38 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate αποδυναμώθηκε 0,12% στα 76,1 δολάρια ανά βαρέλι.

Δεύτερη εβδομάδα απωλειών κατέγραψε το πετρέλαιο το πετρέλαιο με πτώση 8%, παίρνοντας όμως μία μικρή ανάσα την Παρασκευή, μετά τη συμφωνία Ισραήλ και Χεζμπολάχ για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την αύξηση των αποστολών μέσω των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

Χθες, η συμφωνία έστειλε τον «μαύρο χρυσό» σε προπολεμικό χαμηλό (από τα τέλη Φεβρουαρίου), ενώ έδωσε ώθηση στην ναυτιλία να επιστρέψει σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετριάζοντας το μεγαλύτερο σοκ προσφοράς που έχει σημειωθεί ποτέ στην παγκόσμια αγορά αργού.

Σήμερα, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, Brent, ενισχύθηκε 0,66% στα 80,38 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate παράδοσης Αυγούστου αποδυναμώθηκε 0,12% στα 76,1 δολάρια ανά βαρέλι.

Οι παραγωγοί του Κόλπου ετοιμάζονταν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους παρά τις ανησυχίες σχετικά με τους όρους που έθεσε η Τεχεράνη για τη χρήση της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού και τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια που μετέφεραν αργό πετρέλαιο, προϊόντα πετρελαίου και υγροποιημένο αέριο πετρελαίου εισήλθαν στο στενό την Παρασκευή, κατευθυνόμενα προς τα λιμάνια του Ιρακινού Κόλπου, σύμφωνα με στοιχεία της MarineTraffic.

«Αν και οι τιμές του πετρελαίου δεν έχουν φτάσει στο σημείο που ήταν πριν από την έναρξη του πολέμου, φαίνεται ότι οδεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Φιλ Φλιν, ανώτερος αναλυτής της Price Futures Group, προσθέτοντας ότι αναμένεται μεγαλύτερη προσφορά τις επόμενες ημέρες.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στην Ελβετία την Παρασκευή αναβλήθηκε, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διευθετήσεις για συνομιλίες τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με το Bloomberg, υπερδεξαμενόπλοια φορτωμένα με σχεδόν 80 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο και έτοιμα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ άμεσα, εφόσον οι έμποροι και οι πλοιοκτήτες δώσουν το πράσινο φως.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε την Πέμπτη ότι 12,5 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου είχαν περάσει από το Ορμούζ το προηγούμενο βράδυ. Αυτός ο αριθμός μπορεί να αντιπροσωπεύει τον υψηλότερο ημερήσιο απολογισμό από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου.