Ιράν: Αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε o Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανακοίνωσε σήμερα αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανακοίνωσε σήμερα αλλαγές στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αρχηγός του γενικού επιτελείου των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων αναλαμβάνει ο υποπτέραρχος Αλί Αμπντολαχί, μέχρι πρότινος επικεφαλής του κέντρου συντονισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Αναπληρωτής του διορίστηκε ο ταξίαρχος Κιουμάρς Χαϊντερί, πρώην διοικητής των χερσαίων δυνάμεων.

Ο ταξίαρχος Αχμάντ Βαχιντί, πρώην υπουργός Άμυνας, αναλαμβάνει την ηγεσία των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, με αναπληρωτή τον Μοσταφά Ιζαντί. Ο υποναύαρχος Αλί Αζμαεΐ διορίστηκε αρχηγός του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης.

Τέλος, ο Χοσεΐν Ταέμπ, πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών των Φρουρών της Επανάστασης, αναλαμβάνει επικεφαλής της πολιτοφυλακής Μπασίτζ.