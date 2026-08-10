Ρωσία: Ουκρανική επίθεση με drones σε διυλιστήριο πετρελαίου - 13 νεκροί και 75 τραυματίες

Τα ανεπτυγμένα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας που κατασκευάζονται στην Ουκρανία πετούν σε αυξανόμενες αποστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, με μερικά να φτάνουν πλέον μέχρι και στη Σιβηρία, περίπου 2.000 χλμ. από τα σύνορα.

Η Ουκρανία εξαπέλυσε τη Δευτέρα επίθεση με drones στον πετρελαϊκό κόμβο του Νιζνεκάμσκ, στην περιοχή του Ταταρστάν, βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν ακόμη 75, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Πρόκειται για μία από τις πιο αιματηρές επιθέσεις που έχουν σημειωθεί στη διάρκεια του πολέμου και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές για τη φονικότερη επίθεση των τελευταίων δύο ετών.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται και ένα παιδί, ενώ οι τοπικές αρχές κήρυξαν την περιοχή σε ημέρα πένθους.

Ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι έπληξε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Νιζνεκάμσκ, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 1.000 χλμ. ανατολικά της Μόσχας και έχει πληθυσμό περίπου 240.000 κατοίκων.

Η πόλη φιλοξενεί δύο διυλιστήρια και ένα πετροχημικό εργοστάσιο. Η Ουκρανία στοχεύει ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις σχεδόν καθημερινά τους τελευταίους μήνες, με αποτέλεσμα να προκαλεί ελλείψεις καυσίμων στη Ρωσία.

Επίσης τη Δευτέρα, αρκετά ουκρανικά drones πυροδότησαν πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στην Τιουμέν της δυτικής Σιβηρίας, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Αλεξάντερ Μουρ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Τον περασμένο μήνα, ουκρανικά drones είχαν πλήξει και πάλι την Τιουμέν, χτυπώντας ένα διυλιστήριο εκείνη τη φορά, σε απόσταση περίπου 2.400 χλμ. ανατολικά των συνόρων με την Ουκρανία.

Η επισκευή των διυλιστηρίων είναι περίπλοκη για τη Ρωσία. Οι επιθέσεις της Ουκρανίας έχουν προκαλέσει ζημιές σε εξειδικευμένο εξοπλισμό που συχνά εισάγεται, καθιστώντας τις επισκευές χρονοβόρες και δαπανηρές, καθώς η αναζήτηση λύσεων ή ανταλλακτικών συχνά πρέπει να συμπεριλαμβάνει και τρόπους παράκαμψης των διεθνών κυρώσεων.

Τα ανεπτυγμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεγάλης εμβέλειας που κατασκευάζονται στην Ουκρανία πετούν σε αυξανόμενες αποστάσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, με μερικά να φτάνουν πλέον μέχρι και στη Σιβηρία, περίπου 2.000 χλμ. από τα σύνορα.

Την ίδια ώρα, στο πλαίσιο μιας παράλληλης εκστρατείας για την διακοπή των ρωσικών γραμμών ανεφοδιασμού που οδηγούν στην πρώτη γραμμή στην ανατολική και νότια Ουκρανία, οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν οδικές, σιδηροδρομικές και πλωτές γέφυρες σε έξι περιοχές τον περασμένο μήνα, δήλωσε το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι Ουκρανοί στρατιωτικοί υποστηρίζουν ότι με τέτοιου είδους χτυπήματα κάνουν την ρωσική εφοδιαστική αλυσίδα πιο αργή, πιο δαπανηρή και πιο δύσκολη στην οργάνωση, διευκολύνοντας την αναχαίτιση της ρωσικής προέλασης και επιτρέποντας τις αντεπιθέσεις.