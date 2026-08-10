Σαουδική Αραβία: Νεκροί 16 εργάτες σε εργοστάσιο κατασκευής καναπέδων στο Ριάντ

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπανγκλαντές δήλωσε σήμερα «βαθιά σοκαρισμένος» μετά τον θάνατο 16 υπηκόων της χώρας του σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής καναπέδων στη Σαουδική Αραβία.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Μπανγκλαντές δήλωσε σήμερα «βαθιά σοκαρισμένος» μετά τον θάνατο 16 υπηκόων της χώρας του σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο κατασκευής καναπέδων στη Σαουδική Αραβία.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαγκλαντές γνωστοποίησε «τον τραγικό θάνατο 16 Μπαγκλαντεσιανών σε πυρκαγιά σε εργοστάσιο καναπέδων στο Ριάντ».

Ο υπουργός Αποδήμων της χώρας, Αριφούλ Χάκε Τσοουντούρι, τόνισε ότι υπάρχει «διαρκής επαφή» με τις τοπικές αρχές μέσω της πρεσβείας του Μπαγκλαντές στη Σαουδική Αραβία.

«Αξιωματούχοι έχουν λάβει οδηγίες να προχωρήσουν στον γρήγορο επαναπατρισμό των σορών των θανόντων ομογενών και να εξασφαλίσουν κάθε απαραίτητη κυβερνητική βοήθεια και αποζημίωση για τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Περίπου επτά εκατομμύρια Μπαγκλαντεσιανοί εργάζονται στο εξωτερικό - η πλειοψηφία αυτών στη Μέση Ανατολή.

Σαουδαραβικά μέσα ενημέρωσης εκτιμούν ότι περισσότεροι από τρία εκατομμύρια υπήκοοι Μπαγκλαντές διαμένουν στο βασίλειο.

Η υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της πρωτεύουσας του σουνιτικού βασιλείου ανακοίνωσε ότι μια πυρκαγιά σε μια μη εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση κατασκευής επίπλων τέθηκε υπό έλεγχο, χωρίς να παρέχει λεπτομέρειες για τυχόν θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ