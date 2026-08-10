O Τραμπ προαναγγέλει πως θα ζητήσει αποζημιώσεις από την Τεχεράνη «για όσους έχουν σκοτώσει»

Με ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει ότι θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από το Ιράν για τις απώλειες που προκάλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Με ανάρτηση στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει ότι θα διεκδικήσει αποζημιώσεις από το Ιράν για τις απώλειες που προκάλεσαν τις τελευταίες δεκαετίες.

Σχολιάζοντας τις απαιτήσεις της Τεχεράνης να αποζημιωθεί για τις καταστροφές που υπέστη τους τελευταίους πέντε μήνες, ο Τραμπ υπογράμμισε πως τέτοιο θέμα δεν είχε τεθεί ποτέ στις διαπραγματεύσεις, προτού συμπληρώσει πως «είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα, επειδή πλέον απαιτώ επίσης αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχει σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά» σε επιθέσεις ανά τον κόσμο.

Υπογράμμισε πως αποζημίωση θα πρέπει να καταβληθεί, μεταξύ άλλων, «στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων διαδηλωτών» που έχουν σκοτωθεί στο Ιράν τα τελευταία 50 χρόνια. «Για να μην αναφέρω τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες», συμπλήρωσε ο αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε επίσης πως το Ιράν θα έπρεπε να καταβάλει αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων της επίθεσης στο αντιτορπιλικό USS Cole. Την ευθύνη για τη συγκεκριμένη επίθεση, τον Οκτώβριο του 2000 στην Υεμένη, είχε αναλάβει η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ενημέρωσε πως έδωσε εντολή στους εκπροσώπους του να θέσουν την αξίωση για καταβολή αποζημιώσεων από το Ιράν σε όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Βλέπω ότι εκπρόσωποι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν ζητούν αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της τελευταίας πεντάμηνης στρατιωτικής σύγκρουσης (η οποία ξεκίνησε επειδή, ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ), παρότι αυτό δεν αναφέρθηκε ποτέ σε καμία από τις διαπραγματεύσεις ή τις συναντήσεις μας!

Ωστόσο, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα ιδέα, διότι τώρα ζητώ και εγώ αντίστοιχα αποζημίωση από το Ιράν, για όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοτώσει και τραυματίσει σοβαρά με τις βόμβες τους στην άκρη των δρόμων και στις πολυάριθμες συγκρούσεις, για τις οποίες είναι διαβόητο, αρχικά υπό την ηγεσία του στρατηγού Σουλεϊμανί, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών όσων σκοτώθηκαν στο USS Cole και χιλιάδων άλλων που σκοτώθηκαν σε μάχες.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβληθούν αποζημιώσεις στις οικογένειες των εκατοντάδων χιλιάδων αθώων διαδηλωτών που το Ιράν έχει σκοτώσει τα τελευταία 50 χρόνια, για να μην αναφέρουμε τους 52.000 που έχουν σκοτωθεί τους τελευταίους πέντε μήνες.

Έχω δώσει εντολή στους εκπροσώπους μου να εντάξουν το ζήτημα αυτό εμφατικά σε οποιεσδήποτε και όλες τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα!».