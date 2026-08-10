Ισπανία: Πύρινος εφιάλτης σε Βαλένθια και Ανδαλουσία - Χιλιάδες στρέμματα στις φλόγες

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Ισπανία, με τα σοβαρότερα μέτωπα να βρίσκονται στη Βαλένθια και την Ανδαλουσία, ενώ χιλιάδες στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί.

Μεγάλες δασικές πυρκαγιές μαίνονται στην Ισπανία, με τα σοβαρότερα μέτωπα να βρίσκονται στη Βαλένθια και την Ανδαλουσία, ενώ χιλιάδες στρέμματα έχουν ήδη καταστραφεί.

Στη Βαλένθια, στα ανατολικά της χώρας, η πυρκαγιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 6.800 στρέμματα, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 300 πυροσβέστες και 18 εναέρια μέσα. Τουλάχιστον 700 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους για προληπτικούς λόγους.

Δύσκολη παραμένει η κατάσταση και στην Ανδαλουσία. Στην επαρχία Ουέλβα, όπου μαίνεται δασική πυρκαγιά, έχουν ήδη καεί περίπου 8.000 στρέμματα δάσους.

Η εικόνα είχε παρουσιάσει προσωρινή βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι άνεμοι είχαν υποχωρήσει. Ωστόσο, από το πρωί οι συνθήκες επιδεινώθηκαν εκ νέου, με τους ανέμους να αλλάζουν συνεχώς κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης.

Στο μέτωπο της Ουέλβα επιχειρούν 600 πυροσβέστες και 26 αεροσκάφη, ενώ περίπου 500 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους για λόγους ασφαλείας.