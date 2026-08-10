Πετρέλαιο: Άνοδος 5% εν μέσω αβεβαιότητας για το άνοιγμα του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς εντείνονταν οι αμφιβολίες για το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα επέτρεπε την αύξηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα, καθώς εντείνονται οι αμφιβολίες για το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που θα επέτρεπε την αύξηση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η αβεβαιότητα γύρω από τις διαπραγματεύσεις και η σκλήρυνση των θέσεων των δύο πλευρών επανέφεραν στο προσκήνιο τις ανησυχίες για την ελεύθερη διέλευση των πλοίων από μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς.

Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, ενισχύθηκε κατά 5%, στα 87,859 δολάρια το βαρέλι. Το West Texas Intermediate παράδοσης Σεπτεμβρίου ανέβηκε κατά 5%, στα 82,13 δολάρια το βαρέλι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο Axios ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται «σε ημι-διαπραγματεύσεις» με το Ιράν, ενώ την περασμένη εβδομάδα είχε υποστηρίξει ότι Ουάσινγκτον και Τεχεράνη διεξήγαγαν συνομιλίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι θα βασιστεί στον ναυτικό αποκλεισμό για να ασκήσει πίεση στην Τεχεράνη, αντί για ένα νέο κύμα αεροπορικών επιδρομών, ενώ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν το Ιράν, που βρίσκεται αντιμέτωπο με υψηλό πληθωρισμό και έλλειψη χρημάτων. Ο Τραμπ είχε ακυρώσει στις 1 Αυγούστου μια προγραμματισμένη επίθεση κατά του Ιράν, προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει περίπου 9% την περασμένη εβδομάδα, μετά τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι θα μπορούσε σύντομα να υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, με «ελευθερία κίνησης» για τα πλοία. Ωστόσο, συμφωνία δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, ενώ οι θέσεις Τεχεράνης και Ουάσινγκτον έχουν σκληρύνει.

Από την πλευρά του Ιράν, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει πρώτα να άρουν τον αποκλεισμό τους, προκειμένου η Τεχεράνη να συμφωνήσει στο πλήρες άνοιγμα των Στενών. «Όσο συνεχίζεται ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός, δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», δήλωσε, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Tasnim. Παράλληλα, ανέφερε ότι το Ιράν και το Ομάν διεξάγουν διμερείς διαπραγματεύσεις για τις ναυτιλιακές διαδρομές στα Στενά.

Κλείνοντας, η Citi προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι και εκτός των Στενών του Ορμούζ, καθώς οι Χούθι στην Υεμένη συνεχίζουν τις επιθέσεις και τις απειλές εναντίον πλοίων που συνδέονται με τη Σαουδική Αραβία, στην Ερυθρά Θάλασσα και γύρω από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.