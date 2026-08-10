Bally’s Intralot: Νέα αγορά 1,01 εκατ. μετοχών από τη Deutsche Bank

Η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 8.434.394 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,452% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η Bally’s Intralot Α.Ε. σε συνέχεια της από 16.6.2026 ανακοίνωσής της για την σύναψη Συμφωνίας Ανταλλαγής Συνολικής Απόδοσης (η «Σύμβαση»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η τράπεζα Deutsche Bank AG προέβη κατά την χρονική περίοδο από 3/8/2026 έως 7/8/2026 σε απόκτηση 1.095.000 μετοχών της Εταιρείας με μέση τιμή κτήσης 1,132617 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.240.215,25 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών, η Deutsche Bank AG κατέχει συνολικά 8.434.394 μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,452% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.