Βανς: «Ιστορική συνάντηση» με Ιράν - Ο Τραμπ ζήτησε «αλλαγή σελίδας» στις σχέσεις με Τεχεράνη

«Αν το Ιράν πάψει να είναι παράγοντας αποσταθεροποίησης της περιοχής και δεν αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τότε οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να μεταμορφώσουν ριζικά την σχέση μας».

«Ιστορικές» χαρακτήρισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς τις διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν σήμερα στο Μπούργκενστοκ των ελβετικών Άλπεων με το Ιράν για την οριστικοποίηση του πρωτοκόλλου συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στην Μέση Ανατολή. Οι συνομιλίες ξεκίνησαν ανάμεσα σε Ιράν - ΗΠΑ με Πακιστάν και Κατάρ στον ρόλο του μεσολαβητή και θέμα τον Λίβανο και τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Ο Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «μεγάλη πρόοδος καταγράφηκε τις τελευταίες ώρες». «Αναμένω ότι θα σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο τις επόμενες ώρες». Έπειτα από τις διμερείς συνομιλίες το πρωί ανάμεσα στην αμερικανική και την ιρανική αντιπροσωπεία και τους μεσολαβητές του Κατάρ, του Πακιστάν και τους ελβετούς διπλωμάτες, οι τέσσερις αντιπροσωπείες βρέθηκαν γύρω από ένα τραπέζι νωρίς το απόγευμα για απευθείας συνομιλίες.

Οι συνομιλίες αυτές πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 60 ημερών καταλήγοντας σε μία οριστική συμφωνία. Η Ντόχα έχει δηλώσει πως ελπίζει «σε μία συνολική συμφωνία επί του συνόλου των θεμάτων που περιλαμβάνει» το πρωτόκολλο συμφωνίας. Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ δήλωσε πως ελπίζει ότι με την ολοκλήρωση των συνομιλιών «θα έχουμε στα χέρια μας μία εξαιρετική συμφωνία που θα ευνοεί την ειρήνη, την πρόοδο και την ευημερία σε όλο τον κόσμο».

Την ώρα που το πρωτόκολλο συμφωνίας το οποίο υπεγράφη εδώ και τέσσερις ημέρες κλονίζεται λόγω της κατάστασης στον Λίβανο, ο Τζέι Ντι Βανς δηλώνει ότι έχει διαπιστώσει «σημαντική πρόοδο» τις τελευταίες ημέρες «για την τήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο». «Στην πραγματικότητα είμαι πολύ ικανοποιημένος από την κατάσταση στον Λίβανο», είπε παραβλέποντας την συνέχιση των εχθροπραξιών την Παρασκευή και το Σάββατο.

«Μπορούμε να κάνουμε μία νέα αρχή; Μπορούμε να αλλάξουμε μονίμως τις σχέσεις στην Μέση Ανατολή; Ή θα επιστρέψουμε στις παλιές μεθόδους, πράγμα που δεν είναι στις δικές μας προτιμήσεις, αλλά που παραμένει πολύ πραγματική πιθανότητα;», υπογράμμισε ο Βανς που συνοδεύεται στην Ελβετία από τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ.

Παράλληλα, όπως μετέδωσε η κρατική ιρανική τηλεόραση, οι διαβουλεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σήμερα είναι σε δύο φάσεις: η πρώτη περιλαμβάνει ξεχωριστές συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν με τους διαμεσολαβητές, Πακιστάν και Κατάρ, ενώ η δεύτερη αργότερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί τετραμερής συνάντηση με ΗΠΑ και Ιράν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι.

Ο Σεΐχης του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζάσιμ Αλ Θάνι, ευχαρίστησε τόσο την αμερικανική όσο και την ιρανική αντιπροσωπεία για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν ειρήνη στη Μέση Ανατολή. «Νομίζω ότι όλοι σας έχετε τονίσει πόσο σημαντικό και ιστορικό είναι αυτό, όχι μόνο για την ασφάλεια της περιοχής αλλά και για την ασφάλεια του κόσμου και για την παγκόσμια οικονομία» τόνισε.