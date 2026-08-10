ΗΠΑ: Ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα

Η μέση θερμοκρασία στα ηπειρωτικά της χώρας ανήλθε σε 24,9 βαθμούς Κελσίου τον περασμένο μήνα, τον θερμότερο που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1895.

Ο Ιούλιος του 2026 ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα η αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA), σε μια ανάλυση που δεν περιλαμβάνει την Αλάσκα και τη Χαβάη.

Η μέση θερμοκρασία στα ηπειρωτικά της χώρας ανήλθε σε 24,9 βαθμούς Κελσίου τον περασμένο μήνα, τον θερμότερο που έχει καταγραφεί από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1895, επιβεβαίωσε αυτή η κυβερνητική υπηρεσία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 1936.

Με σχεδόν 25 βαθμούς Κελσίου, αυτό αντιπροσωπεύει μια μηνιαία μέση θερμοκρασία μεγαλύτερη κατά 1,8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τον μέσο όρο των μηνών Ιουλίου του 20ού αιώνα.

Οι Ιούλιοι του 2012, του 2006 και του 2022 συμπληρώνουν την κορυφαία πεντάδα, γεγονός που καταδεικνύει την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.

Στο δυτικό τμήμα των ΗΠΑ οι θερμοκρασίες ήταν οι υψηλότερες σε σύγκριση με τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το Ουαϊόμινγκ επηρεάστηκε ιδιαίτερα με θερμοκρασίες μεγαλύτερες κατά 2,8 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τα κανονικά επίπεδα.

Ξηρασία καταγράφεται επίσης στη χώρα, όπου το 48% της επικράτειας (εκτός της Αλάσκας και της Χαβάης) πλήττεται σε διαφορετικά επίπεδα, σύμφωνα με το παρατηρητήριο αναφοράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ