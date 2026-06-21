Τραμπ για Ιράν: «Να σταματήσει τη Χεζμπολάχ - Θα χτυπήσουμε πιο σκληρά»

Ο Τραμπ δυναμιτίζει το κλίμα, παρότι ο Βανς, δήλωσε ότι έχει εντολή από τον Αμερικανό πρόεδρο να βρεθεί μία διπλωματική λύση με την Τεχεράνη.

Αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες στην Ελβετία μεταξύ των διαπραγματευτών της Τεχεράνης και του Αμερικανού αντιπροέδρου, Τζέι Ντι Βανς, απειλώντας το Ιράν με ακόμη πιο σκληρά στρατιωτικά κτυπήματα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, προειδοποιεί την Τεχεράνη πως να εμποδίσει, τους «proxies» της στον Λίβανο από το να «προκαλούν αναταραχές».

Με τον όρο «proxies», ο Τραμπ εννοεί τη Χεζχμπολάχ και τις υπόλοιπες φιλοϊρανικές οργανώσεις και πολιτοφυλακές που δρουν στο έδαφος του Λιβάνου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης, δυναμιτίζει το κλίμα, παρ' ότι, μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησής του, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι έχει εντολή από τον πρόεδρο να βρεθεί μία διπλωματική λύση.

Η νέα δήλωση του Αμερικανού προέδρου ερμηνεύεται ως απόλυτη στήριξη στις ενέργειες του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς επιρρίπτει ευθέως την ευθύνη στη Χεζμπολάχ για την ένταση και την παραβίαση των όρων του Μνημονίου Κατανόησης, στην οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν.