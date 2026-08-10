Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Η συνέχιση αφορά περισσότερες από 400 επιχειρήσεις, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026.

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 παίρνουν περισσότερες από 400 επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», προκειμένου να ολοκληρώσουν τις ενεργειακές παρεμβάσεις τους. Για τη συνέχιση των πλέον ώριμων επενδύσεων, μετά τη λήξη των προθεσμιών του Ταμείου Ανάκαμψης, εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι, ώστε έργα που βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο να μη μείνουν στη μέση.

Οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν τις παρεμβάσεις τους, με νέα καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30η Νοεμβρίου 2026, εφόσον υπάγονται σε ένα από τα παρακάτω στάδια:

προελέγχου τελικής εκταμίευσης,

διαδικασίας επιλογής ενεργειακού επιθεωρητή για τη διενέργεια του Β΄ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης,

ενδιάμεσης εκταμίευσης,

ελέγχου νομιμότητας ή υλοποίησης των παρεμβάσεων της τελευταίας 6ης υπαγωγής

διαδικασίας ολοκλήρωσης της επένδυσης μέσω Ενεργειακού Ελέγχου.

Στο πλαίσιο της Δράσης «Ενέργεια και Επιχειρηματικότητα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έχουν ήδη διατεθεί πόροι άνω των 54 εκατ. ευρώ για περισσότερες από 1.600 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσω των προγραμμάτων:

«Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα – Εξοικονομώ Επιχειρώ» και

«Αλλάζω Συσκευή για τις Επιχειρήσεις»,

συμβάλλοντας στην πράξη στη μείωση του ενεργειακού κόστους των επιχειρήσεων.

Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται ότι τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να γίνουν πιο σύγχρονες, λειτουργικές, οικονομικά αποδοτικές και ανθεκτικές απέναντι στις ενεργειακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

