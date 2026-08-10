Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Κολομβία μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τουλάχιστον 111 νεκροί

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 87 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού των 7,4 βαθμών που συγκλόνισε σήμερα την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Τουλάχιστον 111 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και 87 τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού των 7,4 βαθμών που συγκλόνισε σήμερα την Κολομβία, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

🇨🇴 TERREMOTO EN COLOMBIA 🇨🇴



Daños enormes en Pereira y varias ciudades del país tras potente terremoto de magnitud 7,4.



🇨🇴 | COBERTURA ININTERRUMPIDA.

🇨🇴 | AHORA en @AlertaNews24. pic.twitter.com/PydNenQcVu — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

Ο κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων ισοπέδωσε κτίρια σε πολλές πόλεις και παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Σύμφωνα με προσωρινούς απολογισμούς κυβερνητών και δημάρχων που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, 40 θάνατοι καταγράφηκαν στον νόμο Ρισαράλντα, του οποίου πρωτεύουσα είναι η Περέιρα. Δύο θάνατοι καταγράφηκαν στη Μανιθάλες, άλλη πόλη της τουριστικής «περιοχής του καφέ». Στη Βάγιε δελ Κάουκα, πρωτεύουσα της οποίας είναι το Κάλι καταγράφηκαν 27 θάνατοι.

Ο δήμαρχος του Κάλι δήλωσε τουλάχιστον 20 κτίρια κατέρρευσαν στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και άνθρωποι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Ο Αλεχάντρο Έντερ δήλωσε ότι ζήτησε από ομάδες από την Μπογοτά και το Μεντεγίν να βοηθήσουν στις προσπάθειες διάσωσης. Έκανε λόγο για «μεγάλες ζημιές», που αξιολογούνται με τη χρήση drones.

Η κολομβιανή αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι ζημιές έχουν υποστεί τα αεροδρόμια των πόλεων Περέιρα, Μανιθάλες, Κίμπντο, Αρμένια, Καρτάγο, Μπουέναβεντουρα. Η λειτουργία αυτών των αεροδρομίων διεκόπη.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, σημειώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 100 χλμ. Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (UNGRD) δήλωσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 7:34 π.μ. (τοπική ώρα).

Το επίκεντρο του ήταν κοντά στο Σαν Χοσέ ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό (δυτικά), στις ακτές του Ειρηνικού, μια φτωχή περιοχή όπου επί του παρόντος αποτιμάται ο αντίκτυπος της καταστροφής.

Ο σεισμός έπληξε τη χώρα μόλις λίγες ημέρες μετά την ορκωμοσία του Αμπελάρδο Ντε Λα Εσπριέγια ως προέδρου, με τη νέα κυβέρνηση να αντιμετωπίζει την πρώτη της μεγάλη κρίση και με τις μνήμες να είναι ακόμη νωπές από τον διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.

Διεθνής αλληλεγγύη

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες: στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα. «Οι λάμπες κινούνταν προς όλες τις κατευθύνσεις», δήλωσε η Άνα Χερνάντες, μια 66χρονη νοικοκυρά στην πόλη Μαρακαΐμπο της Βενεζουέλας.

Στις 24 Ιουνίου, δύο σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών προκάλεσαν τον θάνατο περισσοτέρων από 6.000 ανθρώπων στη Βενεζουέλα και μεγάλες καταστροφές.

Και οι δύο χώρες βρίσκονται στον Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού, περιοχή έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας λόγω της κίνησης των τεκτονικών πλακών.

Το Ισραήλ πρόσφερε τη βοήθειά του μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων, έπειτα από την άνοδο στην εξουσία ενός Κολομβιανού προέδρου που εκπροσωπεί την ακροδεξιά.

Η κυβέρνηση Τραμπ, άλλος υποστηρικτής του Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, δήλωσε «έτοιμη να υποστηρίξει τον κολομβιανό λαό», με μήνυμα στην πλατφόρμα X του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ ανακοίνωσε επίσης πως θα προσφέρει «κάθε απαραίτητη υποστήριξη» στην Κολομβία.