Το Ομάν λαμβάνει μέτρα για να περιορίσει πετρελαιοκηλίδα κοντά στις ακτές του

Το σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι εργάζεται για να περιορίσει πετρελαιοκηλίδα στα ανοιχτά των ακτών του.

Το σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε σήμερα ότι εργάζεται για να περιορίσει πετρελαιοκηλίδα στα ανοιχτά των ακτών του, μετά την προσάραξη δεξαμενοπλοίου πριν από περίπου έναν μήνα σε προστατευόμενο θαλάσσιο φυσικό καταφύγιο.

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται μετά την πρόσφατη έρευνα του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίζεται σε δορυφορικές παρατηρήσεις και σε αναφορές μη κυβερνητικών οργανώσεων που δείχνουν μια πετρελαιοκηλίδα 600 χλμ. να απειλεί το αρχιπέλαγος αλ Χαλανίγια, θησαυρό βιοποικιλότητας στην Αραβική Θάλασσα.

Η Greenpeace και η ολλανδική PAX είχαν προειδοποιήσει τότε για επικείμενη περιφερειακή περιβαλλοντική καταστροφή και είχαν ζητήσει επείγουσα επέμβαση.

Η περιβαλλοντική αρχή του Ομάν από την πλευρά της κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επηρεάστηκε έκταση 390 τετραγωνικών χιλιομέτρων, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα που διαθέτει.

Παραδέχτηκε ότι είναι απαραίτητη η ταχεία επέμβαση για την προστασία της βιοποικιλότητας στην περιοχή, κυρίως για «τους κοραλλιογενείς υφάλους, τις περιοχές ωοτοκίας των χελωνών, τα θαλάσσια ενδιαιτήματα και τις παράκτιες περιοχές οικολογικής σημασίας».

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Μεταφορών, τον οποίο επικαλείται το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων, οι αρχές καθιέρωσαν ένα σύστημα εναέριας παρακολούθησης και έστειλαν δύτες στην περιοχή.

Επεξεργάζονται ένα σχέδιο για τη μεταφορά του φορτίου πετρελαίου του πλοίου «προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι, να διασφαλιστεί η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Το σουλτανάτο δεν έχει ακόμη προσδιορίσει την αιτία του ατυχήματος.

Το δεξαμενόπλοιο Caroline Bezengi, που τελεί υπό βρετανικές κυρώσεις, θεωρείται ύποπτο ότι ανήκει στον ρωσικό «στόλο φάντασμα».

Το πλοίο υπέστη ζημιές από τρείς εκρήξεις άγνωστης προέλευσης στις 6 Ιουνίου, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εταιρία ναυτικής ασφάλειας Vanguard, με αποτέλεσμα να προκληθεί εισροή υδάτων και η ακινητοποίηση του πλοίου.

Ειδικοί προειδοποιούν τακτικά κυρίως για τον κίνδυνο διαρροών πετρελαίου που θέτει ο ρωσικός «στόχος φάντασμα», ο οποίος αποτελείται από πλοία συχνά απαρχαιωμένα. Η Μόσχα χρησιμοποιεί τα πλοία αυτά για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις που της έχουν επιβλήθεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία και να εξάγει τον ζωτικής σημασίας μαύρο χρυσό για την οικονομία της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ