Ειδήσεις | Διεθνή

Κίνα: Απέτυχε η εκτόξευση του δορυφόρου ChinaSat-4B, εξερράγη ο πύραυλος

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κίνα: Απέτυχε η εκτόξευση του δορυφόρου ChinaSat-4B, εξερράγη ο πύραυλος
Κίνα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται.

Οι κινεζικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η εκτόξευση του δορυφόρου ChinaSat-4B με πύραυλο Long March 7A απέτυχε, αφού ο πύραυλος παρουσίασε ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης λίγο μετά την εκτόξευσή του σήμερα από το διαστημικό κέντρο εκτόξευσης Ουέτσαγκ.

Ο πύραυλος εκτοξεύθηκε στις 20:02 ώρα Πεκίνου (15:02 ώρα Ελλάδας), μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, προσθέτοντας ότι τα αίτια της αποτυχημένης εκτόξευσης αναλύονται.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι είδαν μια φωτεινή λάμψη ψηλά στον νυχτερινό ουρανό μετά την εκτόξευση, ακολουθούμενη από αυτό που φαινόταν να είναι πολλά φωτεινά θραύσματα.

Η αποστολή είναι η πρώτη γνωστή αποτυχία του Long March 7A μετά την πρώτη πτήση του πυραύλου τον Μάρτιο του 2020. Ο πύραυλος επέστρεψε σε λειτουργία το 2021 και στη συνέχεια ολοκλήρωσε μια σειρά από επιτυχημένες αποστολές.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πλεύρη

Εξοικονομώ - Επιχειρώ: Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις

Μετά την επιτυχία των καθαρών οικοπέδων, ας τολμήσουμε τα «καθαρά χωράφια» και μεταρρύθμιση της γης στην Ελλάδα

tags:
Κίνα
Δορυφόροι
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider