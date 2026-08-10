Ευρωαγορές: Νέο ρεκόρ για τον Stoxx 600 με μικτά πρόσημα στα ταμπλό

Με μικτά πρόσημα στα ταμπλό ολοκλήρωσαν στο ξεκίνημα της εβδομάδας οι βασικοί δείκτες των ευρωαγορών, με τον Stoxx 600 να κατακτά νέο ρεκόρ στις 660,75 μονάδες.

Με μικτά πρόσημα ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση της Δευτέρας οι βασικοί δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, με τον πανευρωπαϊκό Stoxx 600 να καταγράφει νέο ιστορικό υψηλό. Οι επενδυτές στάθηκαν στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα νέα μακροοικονομικά στοιχεία που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στις 660,75 μονάδες κατακτώντας νέο ιστορικό υψηλό, προσθέτοντας ήπια 0,08%. Ο Εuro Stoxx 50 ενισχύθηκε 0,15% στις 6.533 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης διολίσθησε 0,09% στις 26.331 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 πρόσθεσε 0,13% στις 8,726 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 απώλεσε 0,36% στις 10.861 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρέθηκε -0,15% στις 53.634 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ανήλθε οριακά με +0,03% στις 20.182 μονάδες.

Στον κλάδο της ενέργειας, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά, με το brent να ενισχύεται κατά 3,26%, στα 86,27 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές προετοιμάζονται για μια εβδομάδα γεμάτη δεδομένα, με τις ανακοινώσεις για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) για την Ευρωζώνη και το Ηνωμένο Βασίλειο να ανακοινώνονται σε λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με έρευνα αναλυτών του Bloomberg, η οικονομική ανάπτυξη στην ευρωζώνη αναμένεται να επιταχυνθεί μετά την εντυπωσιακή ανθεκτικότητα που επέδειξε στον πόλεμο του Ιράν. Το μπλοκ των 21 κρατών προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 0,8% το 2026, από την εκτίμηση 0,5% του Ιουλίου. Αυτή η αναθεώρηση αντανακλά σχεδόν αποκλειστικά μια ισχυρότερη απόδοση μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, όταν το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4%, διπλάσια από την προβλεπόμενη. Σύμφωνα με την έρευνα, παραμένει η ίδια εκτίμηση για τα επόμενα τρίμηνα, προβλέποντας μια ένδειξη 0,2% στο τρίτο και μια σταδιακή ανάκαμψη της δυναμικής από εκεί και πέρα.

Στο γεωπολιτικό σκηνικό, οι εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον είχε νωρίτερα υποστηρίξει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Το στενό του Ορμούζ, πλέον το σημαντικότερο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται «όλους» τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.