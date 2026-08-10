Ήπιες απώλειες στην Wall Street ενόψει του πληθωρισμού

Απώλειες άνω του 3% σημείωσε η μετοχή της Intel, στο -2% Apple και Nvidia.

Με μικρές απώλειες ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Δευτέρας οι κυριότεροι δείκτες στην Wall Street, με την αγορά να παραμένει επιφυλακτική αναφορικά με τις εξελίξεις στο μέτωπο του Ιράν, ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται τα νεότερα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στην ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη.

Πιο αναλυτικά, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με απώλειες 61 μονάδων ή 0,11% και διαμορφώθηκε στις 53.975 μονάδες, ενώ ο διευρυμένος S&P 500 υποχώρησε από τα επίπεδα ρεκόρ στις 7.753 μονάδες, χάνοντας 0,06%. Παρόμοια εικόνα και για τον τεχνολογικό δείκτη Nasdaq, ο οποίος έχασε 0,32% και διαμορφώθηκε στις 26.605 μονάδες.

Στο ταμπλό, απώλειες άνω του 3% σημείωσε η μετοχή της Intel μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για την πώληση μετοχών αξίας 15 δισ. δολαρίων, ενώ σε αρνητικό έδαφος με απώλειες 2% έκλεισαν οι μετοχές των Apple και Nvidia.

Την Παρασκευή, οι δείκτες της Wall Street ολοκλήρωσαν τη δεύτερη διαδοχική ανοδική τους εβδομάδα, με τον S&P 500 να βρίσκεται ενισχυμένος κατά 3,6%, ενώ κέρδη 5,3% σημείωσε ο Nasdaq χάρη στην ανάκαμψη των μετοχών τσιπ. Ο Dow αναρριχήθηκε κατά 3%.

Στο γεωπολιτικό μέτωπο, οι εξελίξεις παραμένουν αβέβαιες, καθώς ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε απευθείας συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, την ώρα που η Ουάσιγκτον είχε νωρίτερα υποστηρίξει ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά.

Το στενό του Ορμούζ, πλέον το σημαντικότερο διακύβευμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θα παραμείνει κλειστό όσο η Ουάσιγκτον δεν αποδέχεται «όλους» τους όρους που θέτει η Τεχεράνη.

Υποβαθμίζοντας τις ιρανικές απαιτήσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν «διακριτικές» και περιορίζονται να «παρατηρούν το Ιράν με τον καλπάζοντα πληθωρισμό του» και την οικονομία του σε «πολύ κακή κατάσταση», σε βαθμό που κατ’ αυτόν εγείρεται κίνδυνος να μην μπορεί να καταβάλλει μισθούς στους στρατιωτικούς του.

Πλέον, στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος μπαίνουν τα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες, τα οποία αναμένεται να δώσουν ενδείξεις για τις επόμενες κινήσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Tην Τετάρτη αναμένεται η μέτρηση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI) στις ΗΠΑ και την Πέμπτη τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών παραγωγού (PPI).

Μετά και τα τελευταία στοιχεία για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, οι αναλυτές δίνουν 43,9% πιθανότητα σύσφιξης της νομισματικής πολιτικής από τη Fed τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με 67% πριν από την έκθεση για την απασχόληση, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Η πιθανότητα η Fed να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον επόμενο μήνα αυξήθηκε στο 60,4% έναντι 43,2% λίγο πριν τη δημοσίευση των στοιχείων.