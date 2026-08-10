Χρηματιστήριο: «Άντεξαν» ξανά οι 2.600 μονάδες - Αντίρροπες δυνάμεις σε τράπεζες και blue chips

Σε βραχυπρόθεσμη στήριξη δείχνουν να εξελίσσονται οι 2.600 μονάδες για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης τέσταρε ξανά το εν λόγω επίπεδο. Νέα μεγάλη άνοδος για τη Metlen, απώλειες άνω του 4% για την Coca-Cola.

Σε βραχυπρόθεσμη στήριξη δείχνουν να εξελίσσονται οι 2.600 μονάδες για το Χρηματιστήριο της Αθήνας, όπου ο Γενικός Δείκτης τέσταρε ξανά το εν λόγω επίπεδο και τελικά έκλεισε -έστω και οριακά- πάνω από αυτό, παρά τις απώλειες που κατέγραψε.

Κινούμενος πτωτικά σε όλη σχεδόν τη διάρκεια των συναλλαγών, σε εύρος διακύμανσης που δεν ξεπέρασε τις 19 μονάδες, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε τη Δευτέρα στις 2.606,95 μονάδες με απώλειες 0,31%. Η εβδομάδα στη Λεωφόρο Αθηνών ξεκίνησε με επιφυλακτικότητα, καθώς το επενδυτικό κλίμα διεθνώς παραμένει «όμηρος» των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Παρά τις πρόσφατες αλλεπάλληλες διαβεβαιώσεις εκ μέρους της αμερικανικής ηγεσίας για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν, η συμφωνία για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ… αγνοείται. Ξένοι αναλυτές σχολιάζουν πως αυτή τη στιγμή όλα παραμένουν στον «αέρα» και φαίνεται ότι θα χρειαστεί κι άλλος χρόνος μέχρι να επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Επομένως, οι έντονες διακυμάνσεις στην αγορά πετρελαίου είναι πιθανό να συνεχιστούν για κάποιο διάστημα.

Προς το παρόν, βασικά ζητήματα παραμένουν άλυτα. Από τη μία πλευρά, προβλέπεται ότι τα αμερικανικά πλοία δεν θα επιτρέπεται να διέρχονται από τα Στενά, ενώ την ίδια στιγμή το Ιράν αναμένει την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σήμερα τις τιμές του πετρελαίου ξανά πάνω από τα 86 δολάρια το βαρέλι.

Σε αυτό το κλίμα ο DAX στη Φρανκφούρτη κινήθηκε σταθεροποιητικά, ενώ τόσο ο CAC στο Παρίσι όσο και ο βρετανικός FTSE100 σημείωναν μικρές απώλειες.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε αντίθεση με τον Γενικό Δείκτη, ο δείκτης των τραπεζών κινήθηκε ανοδικά, μετά από αλλεπάλληλες εναλλαγές προσήμου, ενισχυμένος 0,19% στις 3.045,11 μονάδες.

Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσε η Alpha Bank ενισχυμένη 1,06% στα 4,59 ευρώ. Ακολούθησαν με μικρή άνοδο οι Τρ. Πειραιώς (+0,24%), ΕΤΕ (+0,22%) και Eurobank (+0,04%). Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Optima (-1,38%) και ακολούθησαν η CrediaBank (-0,95%) και η Τρ. Κύπρου (-0,19%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:1,2 με 51 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 60 σε αρνητικό και 40 αμετάβλητους.

Ο τζίρος, αποδυναμωμένος σε σχέση με πρόσφατες συνεδριάσεις, διαμορφώθηκε σε 192,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 15 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε εκ νέου ανοδικά η Metlen με κέρδη 2,73% στα 49,70 ευρώ. Με μικρότερη άνοδο ακολούθησαν οι μετοχές των ΔΑΑ (+0,86%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,72%), Τιτάν (+0,58%), Jumbo (+0,46%), Aktor (+0,37%), Allwyn (+0,33%) και Lamda Development (+0,16%), ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Motor Oil στα 53 ευρώ.

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Coca-Cola HBC (-4,30%), ενώ ακολούθησαν οι τίτλοι των Cenergy (-3,30%), ElvalHalcor (-1,74%), Aegean (-1,62%), ΕΥΔΑΠ (-1,09%), ΔΕΗ (-0,82%), ΟΤΕ (-0,61%), Helleniq Energy (-0,54%) και Viohalco (-0,33%).